致癌飲食｜研究：燒肉時加1種調味料 致癌物產生大減7成 用3種酒醃肉抑制致癌物形成
廣告
紅肉向來被視為較不健康食物，如再經過燒烤由油炸之類的高溫烹調，情況可能進一步加劇。有食安專家就提議，食燒烤肉類時可配合1種調味料，可有效減少肉類當中的致癌物多達7成，從而防止自由基形成，而且該種調味料的濃度越高，其效果亦會更顯著。
燒肉加薑黃 降致癌物形成最高7成
台灣食安專家楊世煒於其社交平台專頁「韋恩的食農生活」撰文指出，要減低進食燒烤肉類時的致癌物攝入攝入，可以選擇加入「薑黃」；他引述2023年一項研究為例，研究人員以燒雞翼測試，發現先以薑黃處理過的雞翼在烤製過程中，致癌物多環芳香烴（PAHs）的形成顯著減少，最多可降低超過7成。
楊世煒解釋，有關情況是由於薑黃及其成分「薑黃素」具有抗氧化作用，能減少脂肪氧化及自由基形成。如果對薑黃的味道有抗拒，其實其他抗氧化香料亦可提供一定幫助。
明火燒烤更易產生致癌物
台灣營養師李婉萍曾經建議，要減少燒烤肉類的致癌物產生，應盡量使用電爐燒烤而避免炭火／明火；熱源穩定有助於減少致癌物質生成，並建議食物要與熱源保持一定距離，避免直接放在烤網上燒烤，因肉類燒烤時的肉汁滴在明火之上時特別容易產生多環芳香烴。
黑啤醃肉可抑制致癌物生成
李婉萍補充指，有國外研究顯示，使用紅酒、啤酒或白酒等富含抗氧化劑的材料製成醃醬，能抑制多環芳香烴和異環胺等致癌物的生成，其中又以黑啤效果最佳。若加入大蒜、薑、百里香、迷迭香和紅辣椒等草本辛香料一起醃製，效果更為顯著。烤熟後，食用前可再沾上少許檸檬汁，進一步增強抗氧化效果。