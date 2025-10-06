致癌飲食｜研究：燒肉時加1種調味料 致癌物產生大減7成 用3種酒醃肉抑制致癌物形成

紅肉向來被視為較不健康食物，如再經過燒烤由油炸之類的高溫烹調，情況可能進一步加劇。有食安專家就提議，食燒烤肉類時可配合1種調味料，可有效減少肉類當中的致癌物多達7成，從而防止自由基形成，而且該種調味料的濃度越高，其效果亦會更顯著。

