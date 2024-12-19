助長肉毒桿菌滋生 三文治配1種飲品易致癌 專家教食1款天然解毒劑

坊間常流傳各種食物配搭禁忌，如榴槤一般不建議配酒，否則容易引起腸胃不適。近日網上就指食三文治配乳酸飲品會致癌，有專家就拆解當中成因，同時建議一種安全食法，以及推薦另一款「天然排毒食物」，幫大家減低風險。

