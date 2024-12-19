助長肉毒桿菌滋生 三文治配1種飲品易致癌 專家教食1款天然解毒劑
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坊間常流傳各種食物配搭禁忌，如榴槤一般不建議配酒，否則容易引起腸胃不適。近日網上就指食三文治配乳酸飲品會致癌，有專家就拆解當中成因，同時建議一種安全食法，以及推薦另一款「天然排毒食物」，幫大家減低風險。
台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地節目《祝你健康》頻道上，針對坊間流傳的飲食迷思進行澄清。網上有傳言指乳酸飲品與三文治同食會致癌，譚敦慈指出，過去的研究確實顯示，臘肉、火腿、煙肉和香腸等紅色加工肉類含有硝酸鹽，若與亞硝酸鹽一同食用，可能會滋生肉毒桿菌。
對此，譚敦慈建議避免同時食用這些食物，以免增加體內毒素。不過，只要將這兩類食物的食用時間隔開30分鐘至1小時，乳酸飲品反而可成為加工肉類的「解毒劑」，抑制體內亞硝胺（致癌物質）的形成。
加工肉被列為致癌物 一般食物中仍常見
另一方面，譚敦慈在《醫點不誇張》節目中分享了健康飲食的建議，指出加工肉品及紅肉已被世衛（WHO）列為2A級致癌物，意即「很可能會導致人類罹癌」。然而，這些肉品常見於各種美食和餐點中，如三文治、煎牛扒和烤肉等。
推薦一款天然排毒劑解毒
譚敦慈解釋，香腸等加工肉品通常會添加亞硝酸鹽，這被形容為「必要之惡」，因為若不添加，食物容易滋生致命的肉毒桿菌。她表示自己也會食用香腸，但會透過食用富含維生素C的食物如番石榴來排毒。根據農業部的體外實驗，番石榴可以解18隻香腸的亞硝酸鹽。雖然這只是體外實驗，但她和家人在家吃香腸時，會搭配番石榴食用；除番石榴之外，他指蘋果等富含維生素C的水果亦可有效排毒。
圖片來源：網上圖片