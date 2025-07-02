食物中毒｜婦人疑食芋頭中毒唇腫喉痛 海芋vs芋頭大不同9點分辨

衞生署衞生防護中心本周一（30日）表示，正調查一宗懷疑進食野生芋頭而中毒的個案，涉及一名81歲女子，當日她在家中進食野生芋頭後，隨即出現咀唇腫脹和喉嚨痛。她到博愛醫院急症室求診，需留院治療，現時情況穩定。臨床診斷為懷疑草酸鈣針晶體中毒。初步調查顯示，病人在元朗朗屏邨一條行人天橋上的一個花圃採摘野生芋頭，並自行烹煮食用，中心調查仍在繼續。

