飲食健康｜常食芝麻糊以為護髮 女子狂生白髮患脂肪肝 專家教瞓前飲1款飲品半年逆轉
貪靚是女人天性，一頭烏黑秀髮可算是眾多女性追求目標，但過份「養髮」卻可能有反效果。一名48歲女子每月花大錢做頭髮護理，並習慣食黑芝麻糊及蜂蜜水養護頭髮，未料不僅護髮不成，甚至令白髮增多，體重48公斤的她更患上中度脂肪肝，三酸甘油脂高達250 mg/dL。經過調整飲食，改為飲用豆漿燕麥飲後，半年內她的頭髮和健康狀況均有改善。
愛食含糖芝麻糊 女士護髮不成變一頭白髮
台灣營養師趙函穎於當地節目分享病例，指該位48歲女士非常注重頭髮保養，每月為此花費超過一萬台幣（約2,590港元），並食用多種護髮食品如黑芝麻糊、蜂蜜水及蜂王漿。然而其後女事主白髮卻不斷增加。
趙函穎查看事主健康檢查報告後發現，身高155公分、體重48公斤的她，三酸甘油脂高達250 mg/dL，遠超過建議的150 mg/dL以下，並患有中度脂肪肝。脂肪過多導致體內慢性發炎，進而引發白髮增生。
專家教睡前1杯豆漿燕麥奶 半年逆轉白髮
趙函穎指出，這位女士的飲食中糖分比例過高，因此建議她停止飲用含糖的蜂蜜水和黑芝麻糊，改為每天飲一杯豆漿燕麥飲品。她指豆漿中的植物性蛋白質在臨床營養上有助於護肝，因為它不含膽固醇，還能保護心血管；燕麥則含有β-葡聚醣，有助於穩定血糖。睡前熱飲不僅能護肝，還能養髮。半年後，這位女士的白髮情況有所好轉，整體健康狀況也大幅改善。
中醫推薦1款湯水烏髮明目
本地註冊中醫師梁尹倩（Cinci）曾指出，女性在35歲、男性在40歲後，腎精開始衰退，導致頭髮變白甚至脫落。她指這是正常的老化現象，但若想保持烏黑秀髮，應從養肝腎及養血著手。中醫認為「腎藏精，其華在髮」及「肝藏血，髮為血之餘」，因此調養肝腎及氣血，有助延緩白髮及減少脫髮。
調整飲食與生活習慣避免白髮
Cinci建議，根據個人體質適量食用具養肝腎功效的食材，如核桃、枸杞子、栗子、桑椹、黑豆及芝麻等。同時，應避免生冷食品及辛辣刺激物，並適當紓緩壓力及避免熬夜，以免影響氣血及腎氣的運行。以下介紹一款湯水，能夠烏髮養腎，適合有多白髮、腰痠、耳鳴及大便不暢等症狀的人士。
女貞子黑豆栗子湯
材料
- 蓮藕600克
- 女貞子15克
- 枸杞子15克
- 栗子100克
- 腰果30克
- 黑豆30克
- 南棗6枚
做法
- 將所有材料洗淨，蓮藕去皮切成大塊備用。
- 在鍋中加入2.5升水，放入所有材料，用大火煮至水滾。
- 轉小火煮2小時，最後加鹽調味即可。
女貞子性平，具有補肝腎陰、強腰膝、烏髮明目的功效，適合有頭髮早白、視力減退、腰痠耳鳴等症狀的人士服用。