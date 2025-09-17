飲食健康｜常食芝麻糊以為護髮 女子狂生白髮患脂肪肝 專家教瞓前飲1款飲品半年逆轉

貪靚是女人天性，一頭烏黑秀髮可算是眾多女性追求目標，但過份「養髮」卻可能有反效果。一名48歲女子每月花大錢做頭髮護理，並習慣食黑芝麻糊及蜂蜜水養護頭髮，未料不僅護髮不成，甚至令白髮增多，體重48公斤的她更患上中度脂肪肝，三酸甘油脂高達250 mg/dL。經過調整飲食，改為飲用豆漿燕麥飲後，半年內她的頭髮和健康狀況均有改善。

