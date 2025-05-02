抗老飲食｜花生芽具抗老4大功效 護心血管防多種慢性病 專家推一種食法營養更高
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薯仔發芽後不宜食用，但發芽的花生卻擁有豐富的營養價值，被認為具抗老效果的「白藜蘆醇」甚較發芽前顯著增加。有營養師指出，花生芽中的白藜蘆醇具備抗氧化、抗發炎的特性，還能保護心血管及促進細胞健康，同時花生發芽後部分胺基酸、維生素C及總抗氧化活性也有所提升。
台灣營養師呂美寶在其社交平台專頁撰文指，花生在發芽過程中經歷代謝活化，會產生多種植化素與營養成分的變化。其中，最受關注的成分之一是白藜蘆醇，這種成分能夠幫助抗老基因的表現，使得花生芽在營養價值上，展現出與原本乾燥花生不同的特性。
白藜蘆醇4重健康效益
呂美寶指出，白藜蘆醇（Resveratrol）是一種天然的多酚類抗氧化物，廣泛存在於葡萄皮、莓果類及花生中。科學研究顯示，白藜蘆醇具有4大生理活性：
- 抗氧化：能中和自由基，減少氧化壓力，保護細胞免受損傷
- 抗發炎：能調節多種發炎途徑，可能有助於預防慢性發炎相關疾病
- 心血管保護：有助於維持血管彈性、調節血脂與血糖代謝
- 促進細胞健康：在動物模型中，白藜蘆醇與延緩老化、支持神經系統健康等效應有所關聯。
呂美寶指，目前白藜蘆醇的抗老化研究多來自於細胞與動物研究，期望將來可以有更多大型、長期的人體試驗來進一步確認其實際效果，但她強調多食花生芽「一定是聰明選擇」。
發芽後油脂減少 抗老營養素增
呂美寶指出，花生在發芽過程中，油脂含量會有所下降，除了白藜蘆醇含量大幅上升外，部分胺基酸、維生素C及總抗氧化活性也有所提升。值得注意的是，花生芽的白藜蘆醇含量比紅酒高出1.5至50倍，花生芽的含量約在11.7–25.7µg/g，經過特殊栽培還可提升到30.23µg/g，而紅酒僅有0.6–8.0µg/ml。此外，花生皮也富含白藜蘆醇，建議一同食用。