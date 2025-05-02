抗老飲食｜花生芽具抗老4大功效 護心血管防多種慢性病 專家推一種食法營養更高

薯仔發芽後不宜食用，但發芽的花生卻擁有豐富的營養價值，被認為具抗老效果的「白藜蘆醇」甚較發芽前顯著增加。有營養師指出，花生芽中的白藜蘆醇具備抗氧化、抗發炎的特性，還能保護心血管及促進細胞健康，同時花生發芽後部分胺基酸、維生素C及總抗氧化活性也有所提升。

