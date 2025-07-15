花茶宜忌｜消腫通便助眠降血壓 12款花茶飲用宜忌 3款涼性花茶夏季必飲
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不論中外其實都有飲茶習慣，從中醫角度甚至有不少茶飲對健康有益。消委會最新一期《選擇》月刊就從中醫角度講述溫性、平性與涼性合共12種花茶功效，逐一講解其功效之餘亦同時拆解相關宜忌，火腩便消費者選擇及配搭。
治失眠、降血壓 12款花茶飲用宜忌
《選擇》月刊文章指出，每種花茶的性味和歸經不一，功效各異。消費者可先了解不同花茶的特性，再因應身體狀況選擇合適茶飲。消委會提醒有關資訊僅供參考，消費者如有健康問題，應及早求醫並遵從醫囑，而孕婦、蠶豆症（G6PD缺乏症）患者、長者、小童等人士飲用花茶前宜先諮詢註冊中醫師。
溫性花茶
1.玫瑰花（Rose）
- 性味：性溫，味甘、微苦。
- 歸經：入肝、脾經。
- 功效：理氣解鬱、活血止痛，有助緩和情緒，改善因肝氣鬱結或情志不舒而引起的胸悶脹痛與食慾不振；亦可促進氣血運行，用於情志鬱悶、月經不調、痛經、跌打傷痛、改善膚色等。
- 禁忌：孕婦、體質偏熱、脾胃虛弱者慎用。
2.桂花（Osmanthus）
- 性味：性溫，味辛。
- 歸經：入肺、脾、腎經。
- 功效：溫中散寒、化痰止咳，有暖胃止痛和緩解食慾不振之效；另可改善經閉痛經、咳喘痰多、口氣等問題。
- 禁忌：孕婦、體質偏熱、胃部易感灼熱者慎用。
3.茉莉花（Jasmine）
- 性味：性溫，味辛、微甘。
- 歸經：入肝、脾、胃經。
- 功效：理氣解鬱、溫中和胃，其芳香可安定情緒，對壓力或情緒鬱悶所致的胸腹脹痛有紓緩作用；亦能對應脾胃不適、飽滯悶脹等症狀。
- 禁忌：孕婦、體質偏熱、燥結便秘者慎用。
4.玉蘭花（Yulan magnolia）
- 性味：性溫，味辛。
- 歸經：入肺、胃經。
- 功效：止咳化痰、宣肺、疏肝解鬱，能緩解氣喘與胸悶等呼吸道症狀；並適合情緒緊張或壓力大的人士飲用。
- 禁忌：孕婦、體質偏熱者慎用。
5.接骨木花（Elderflower）
- 性味：性溫，味辛。
- 歸經：入肺、肝經。
- 功效：發汗利尿，主治外感與小便不利。接骨木花較流行於歐洲等地，可製成糖漿和飲品；其果實更會用於咳水之中，被認為有助對抗感冒、發炎等問題。
- 禁忌：孕婦、體質偏熱者慎用。
平性花茶
6.金盞花（Calendula）
- 性味：性平，味淡。
- 歸經：入心經。
- 功效：涼血止血，有清心火、緩解目赤腫痛、穩定情緒以及護眼等功效；金盞花亦能消炎抗菌，外用可鎮靜皮膚和促進傷口癒合。
- 禁忌：除非對金盞花過敏，一般情況下無特別禁忌。
7.桃花（Peach blossom）
- 性味：性平，味苦。
- 歸經：入心、肝、大腸經。
- 功效：美容養顏、利水消腫、通便，能緩解水腫和便秘等問題；桃花也能活血化瘀，有助改善氣血不暢和月經不調等情況。
- 禁忌：久服或損元氣；孕婦慎用。
涼性花茶
8.薰衣草（Lavender）
- 性味：性涼，味辛。
- 歸經：入肝、膽經。
- 功效：鎮靜安神，主治失眠、情緒不穩引起之頭痛；另可用以清熱解毒、散風止痕等。
- 禁忌：孕婦、體質偏寒者慎用。
9.洋甘菊（Camomile）
- 性味：性涼，味辛、微苦。
- 歸經：入肺經。
- 功效：清熱解毒、袪風濕、解表，主要用於感冒發熱、肺熱咳喘、咽喉腫痛；亦有助紓緩皮膚瘡腫等。
- 禁忌：孕婦、體質偏寒者慎用。
10.洛神花（Roselle）
- 性味：性涼，味酸。
- 歸經：入腎經。
- 功效：收斂止咳，助運化，甚至有解酒作用；有助改善肺虛咳嗽，亦可用以降血壓。
- 禁忌：孕婦、體質偏寒、胃酸過多、血壓偏低者慎用。
11.菊花（Chrysanthemum）
- 性味：性微寒，味辛、甘、苦。
- 歸經：入肺、肝經。
- 功效：疏風清熱、平肝明目、解毒消腫。菊花又因應品種、產地、製法等再細分為「杭菊」、「貢菊」、「滁菊」之類。簡單而言，杭菊的花朵較大，入口清香並苦味較輕，效用以清肝為主，較常作日常保健用途。市面上有一種形態細小且略顯零散的「野菊花」，為另一種中藥材，藥性較強且性味較苦寒，未必適合日常沖泡飲用。
- 禁忌：孕婦、體質偏寒者慎用。
12.金銀花（Honeysuckle）
- 性味：性寒，味甘。
- 歸經：入肺、心、胃經。
- 功效：清熱解毒、疏風散熱，用於外感風熱、溫病初起；亦可緩解皮膚和咽喉腫痛、熱毒痢疾等病症。
- 禁忌：蠶豆症（G6PD缺乏症）患者禁用；孕婦、體質偏寒者慎用。
四時養生 消委會教四季花茶挑選攻略
季節不同，適合飲用的茶飲亦有異，例如春季易感睏倦，秋季則皮膚乾燥、喉嚨不適，這些皆為季節變化對身體的影響。中醫重視「天人合一」，認為人應隨着季節和天氣變化而調整生活方式；消費者在選擇適合自身體質的茶飲時，也可按照四季更迭來飲用花茶，以「四時養生」的方式達致保健目的。
春季
春天溫暖潮濕，易感春睏、肝氣鬱結。中醫認為，春五行屬木，適宜養肝，故此應疏肝理氣、調暢情志。
- 玫瑰花能理氣解鬱，緩解春睏引起的疲倦及情緒低落
- 茉莉花有助紓緩肝鬱所致的胸悶和飽滯胃脹
- 桃花則利水活血，能改善春季水腫和氣血不暢，適合在梅雨連綿的時候飲用。
夏季
夏天悶熱翳焗，常生暑熱和令人口渴心煩。夏五行屬火，此時應清心降火、養心安神。
- 金銀花和菊花兩者皆可疏風清熱，對溫病和熱證有一定功效
- 洛神花可消暑解渴，而薰衣草則鎮靜安神，於暑熱天氣同樣合用。
秋季
秋季乾燥涼爽，秋燥、肺燥咳嗽等不時出現。秋五行屬金，宜養肺潤燥。
- 菊花茶除了可在夏天沖泡，配以蜜糖亦能潤肺，紓緩秋燥引起的咽乾咳嗽
- 洋甘菊、金盞花則分別可緩解肺熱咳喘和秋燥目赤，在入秋時節飲用相當適合。
冬季
冬季寒冷乾燥，易感風寒、氣血不暢。冬五行屬水，宜溫補腎陽、驅寒活血。
- 桂花溫辛入腎，溫中散寒
- 玉蘭花、接骨木花有助緩解風寒外感的症狀
- 玫瑰花則行氣活血，促進氣血運行，可改善冬季手腳冰冷及痛經等情況
飲用宜忌
中醫強調陰陽平衡，故此揀選花茶時必須留意其性味是否適合自身體質。普遍而言，日常容易出現眼赤、大便秘結、口乾舌燥、咽痛、皮膚腫痛等人士，一般屬偏熱體質，未必適合長期飲用溫性花茶，否則可能加重內熱。相反，假如平素手腳冰冷、面色蒼白、畏懼風吹，則通常為偏寒體質，涼性花茶不宜多喝，免得身體雪上加霜。