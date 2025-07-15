花茶宜忌｜消腫通便助眠降血壓 12款花茶飲用宜忌 3款涼性花茶夏季必飲

不論中外其實都有飲茶習慣，從中醫角度甚至有不少茶飲對健康有益。消委會最新一期《選擇》月刊就從中醫角度講述溫性、平性與涼性合共12種花茶功效，逐一講解其功效之餘亦同時拆解相關宜忌，火腩便消費者選擇及配搭。

