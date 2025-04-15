飲食營養｜芹菜素可誘導癌細胞凋亡 切走1個部位營養減半 營養專家推薦西芹2大食法

西芹熱量低，深受減肥人士喜愛。有營養學專家指出，西芹是一種多功能的營養蔬菜，研究發現西芹有助降血壓、血糖、抗發炎甚至預防癌症，其中菜葉就比莖部含有更豐富維他命C、葉酸與植化素，建議可打成汁飲用，但要注意脾胃虛寒、低血壓或易消化不良者不宜過量食用。

