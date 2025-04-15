飲食營養｜芹菜素可誘導癌細胞凋亡 切走1個部位營養減半 營養專家推薦西芹2大食法
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西芹熱量低，深受減肥人士喜愛。有營養學專家指出，西芹是一種多功能的營養蔬菜，研究發現西芹有助降血壓、血糖、抗發炎甚至預防癌症，其中菜葉就比莖部含有更豐富維他命C、葉酸與植化素，建議可打成汁飲用，但要注意脾胃虛寒、低血壓或易消化不良者不宜過量食用。
台灣營養醫學專家洪泰雄於社交平台指出，西芹含有豐富維他命C、鉀離子及植化素，有助提升免疫力、抗氧化、抗發炎，甚至具有防癌作用：
西芹4大益處
1.降血壓
西芹富含鉀離子，能幫助平衡鈉鉀比，促進水分排出，有助於降低血壓。建議血壓偏高者可適量飲用西芹汁。
2.抗發炎、抗氧化
西芹中的植化素具有抑制發炎反應的能力，可減少慢性發炎，降低心血管疾病風險。
3.改善消化與排便
西芹含有豐富的膳食纖維，可促進腸道蠕動、預防便秘，但過量食用可能會導致脹氣或消化不良。
4.有助減重控糖
西芹熱量低，富含水分和纖維，可提供飽足感，同時調節血糖波動，是減重與糖尿病患者的理想食材。
配搭薑絲紅棗可中和西芹寒性
洪泰雄指出，有研究發現，糖尿病患連續8周、每日食用250ml的芹菜汁，其糖化血色素平均可下降0.5%至0.7%。此外，芹菜也含有豐富的膳食纖維，可促進腸道蠕動、預防便秘。
洪泰雄續指，許多人在食用芹菜時，往往只取其莖部而棄其葉。然而西芹菜葉其實比莖部含有更多的維生素C、葉酸及具防癌功效的植化素。他建議西芹葉可以加入湯品或粥中食用。不過需要注意芹菜屬性偏寒，體質虛寒或容易腹瀉、消化不良的人應避免過量食用，或者可以搭配薑絲、紅棗等食材，以中和其寒性。
葉比莖營養更高 推薦生食或榨汁更有效
西芹裡面的芹菜素（Apigenin）是一種黃酮類化合物，具有抗氧化、抗炎和潛在的防癌作用（如抑制癌細胞增殖、誘導凋亡）；有研究顯示西芹葉黃酮含量可以比莖部高出2至3倍，同時有研究指芹菜素會在高溫下分解，導致黃酮類化合物損失最高50%，因此將整株西芹榨汁飲用，又或者將西芹葉切碎加入沙律內食用，一般被認為是最大程度保留芹菜素，以收防癌功效的最理想做法。