飲食營養｜銀芽營養不及綠豆芽？ 芽菜防癌護肝降膽固醇 切走1個部位營養大減
台灣腎臟科專家洪永祥在健康頻道中分享，指價廉且常見的芽菜其實含有豐富蛋白質。豆芽菜雖然常被視為配菜，但健康價值其實相當高。
大量食芽菜3個月 75歲糖尿婦改善病情
洪永祥分享病例，指曾有一名75歲的老婦因糖尿病及腎衰竭第三期就醫，因過度限制蛋白質攝取，導致白蛋白數值降至3.1（正常範圍為3.5到5.5），最終因雙腳無力跌倒而送急診。洪醫生建議她適量攝取「雞蛋、黃豆、豆漿、芽菜」等食材。
經過3個月的飲食調整，女患者大量食用芽菜後精神狀況明顯改善，白蛋白數值也上升至3.8。洪永祥強調，腎臟病患者每日應將蛋白質攝取量限制在5份以內，而豆、魚、蛋、肉、奶都是優質蛋白質的來源。
芽菜多重健康功效 抗癌降膽固醇護肝
洪永祥補充，芽菜類不僅是優質蛋白質的來源，還富含膳食纖維，有助於預防長者肌少症。此外，芽菜類還具有促進骨骼發育、抗癌、抗氧化、緩解便秘、提高免疫力、降低膽固醇、修復肝臟機能、降血脂及加速傷口癒合等多重功效。
4類芽菜獨特功效
1.黃豆芽
具有清熱明目、補氣養血、防止牙齦出血、心血管硬化及降低膽固醇等功效。黃豆芽中含有維生素B2，多食可有效防治維生素B2缺乏症，對孕婦緩解妊娠高血壓和產後便秘也有幫助。
2.綠豆芽
中醫認為綠豆芽性涼味甘，入心經和胃經，能清熱解毒、消腫利尿，並在補腎、美顏和降脂方面發揮重要作用。適合濕熱郁滯、口乾口渴、小便赤熱、便秘、目赤腫痛等人群食用，但因其性寒，烹調時宜配上一點薑絲以中和寒性。
3.黑豆芽
被譽為「豆中之王」，維生素C含量高，含有花青素，經常食用可清理血管、腸道，並增加血液含氧量。
4.豌豆芽
富含胡蘿蔔素、硫鋅素、核黃素、抗壞血酸、蛋白質及鈣、鐵、磷等礦物質。與黃豆芽、綠豆芽相比，豌豆芽的營養價值更高。
豌豆苗4大功效 利尿護膚兼明目
針對芽菜裡面的豌豆苗，《人民日報》亦曾分享其多重健康功效，大致可綜合為以下4點：
1.利尿消腫
豌豆苗富含鈣質和多種維他命，具有利尿、止瀉、消腫、止痛及促進消化作用。這些營養成分有助於維持身體的正常功能，並改善消化系統的健康。
2.護眼明目
豌豆苗中的β胡蘿蔔素含量高於菠菜、韭菜和油菜等蔬菜，維他命C含量為藍莓7倍，能有效預防夜盲症、乾眼症，並改善視網膜黃斑部病變等眼部問題，令豌豆苗成為保護視力的理想食材。
3.清熱解毒
豌豆苗性質清涼，對於清除體內積熱有一定的效果。若因熱氣引起口腔發炎、牙齦紅腫、口氣不佳、大便乾燥、小便顏色偏黃等問題，食用豌豆苗可有所改善。
4.潤膚美容
豌豆苗又稱為澡豆，能使肌膚光滑柔軟。其含有的維他命B具有潤膚作用，能去除皮膚上的油脂。將豌豆苗磨碎後塗抹於皮膚上，能有效去除油脂，使肌膚更加光滑。
芽菜食用注意事項 保留頭尾更健康
事實上，街市上較常的芽菜就有「綠豆芽」、「銀芽」及「大豆芽」，其中綠豆芽顧名思義就是由綠豆發芽而成、「銀芽」則是將綠豆芽的頭尾截去，其賣相雖然較佳，但事實上芽菜就以根部（鬚根）所含營養最高，將其摘去難免會導致營養喪失。
此外，芽菜的營養較容易在高溫下流失，故此亦有人會建議生食。不過要注意芽菜亦容易會受沙門氏菌、李斯特菌及大腸桿菌等細菌污染，單純用水沖洗未必可有效殺菌，最終可能導致食物中毒，故此建議透過輕微蒸煮將芽菜煮熟再食，以避免食安風險。