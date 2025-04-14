飲食營養｜銀芽營養不及綠豆芽？ 芽菜防癌護肝降膽固醇 切走1個部位營養大減

日常工作忙碌，一日三餐要在外解決亦非罕見，但要知道餐廳食物一般高糖高鹽，不甚健康。有醫生就指出，作為尋常蔬菜的芽菜不僅富含優質蛋白質，還具備多重保健功效，如抗氧化、提升免疫力及降低膽固醇等，足以彌補在外用膳可能導致的營養不足。

