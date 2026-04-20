降血糖飲食｜懶人必學控糖果汁 血糖峰值逆轉暴降32% 混合2種水果水溶纖維激增

坊間普遍認為果汁含糖量高，容易導致血糖急速飆升。台灣減重專科醫生蕭捷健引述一項發表於國際期刊《Nutrients》的研究指出，若將整個蘋果配合連籽莓果打成果汁飲用，其血糖峰值反而比直接進食原塊水果大幅下降32%。醫學界解釋，箇中關鍵在於莓果種子被攪碎後所釋放之水溶性膳食纖維。

