飲食營養｜白烚菠菜致營養流失引發腎石 2大正確煮法營養倍增 預防冬天免疫下降護眼助眠

冬季是食菠菜的最佳季節。很多人因為怕菠菜那種獨特的「嚡口」澀味而卻步，台灣營養師曾建銘指出，冬天的菠菜為了抗寒，口感會變得特別清甜。除了大眾熟知的「補鐵」外，菠菜其實更是護眼及安神妙品。只要掌握正確的烹調「去澀」技巧，連偏食的小朋友都會愛上。

