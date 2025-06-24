飲食健康｜食蓮霧穩血糖增好膽固醇 推薦4種食法護心防癌 食4星期血糖三甘油酯顯著下降
蓮霧有助延緩血糖上升
台灣營養師李婉萍撰文指出，許多糖尿病患者常詢問她是否可以食用蓮霧；根據2019年的一項研究，蓮霧中分離出的一種新型水溶性多醣成分WAFP，能夠抑制α-葡萄糖苷酶的活性，從而減少澱粉和雙醣類分解成單醣，避免血糖過度波動，幫助延緩血糖上升。
連食4星期「好膽固醇」上升
李婉萍提到，2013年的一項動物研究顯示，持續4周每天給予糖尿病大鼠一種來自蓮霧的活性成分Vescalagin，結果顯示其體內的好膽固醇和高密度脂蛋白膽固醇增加了14.4%，同時空腹血糖和三酸甘油酯也顯著下降。
專家提醒每日食用份量
李婉萍建議，糖尿病患者可以食用蓮霧，但需注意份量控制。一般建議每天攝取2份水果，約4到6顆中等大小的蓮霧為上限。由於蓮霧的鉀含量較低，對於需要限制鉀攝取的腎病患者來說，也是理想的水果選擇，但仍需注意適量，每天約2顆為宜。
蓮霧的水分含量高達90%，一顆重約100到125克的紅蓮霧，熱量僅34到42.5大卡。除了豐富的水分，蓮霧還提供膳食纖維、維生素C、礦物質和葉酸。
富含花青素有助抗發炎防癌
李婉萍指出，蓮霧果皮富含花青素，具有抗氧化、抗發炎、保護心血管及抗癌等保健特性。花青素是水溶性的天然色素，果皮稍有磨損時，花青素流出會留下顏色，這並非因為浸泡染劑所致。
蓮霧4大食法
根據台灣農糧署資料，蓮霧除了可以直接食用還有4大食用方法，包括：
- 入饌：沙律、炒菜或加入魚湯
- 製果醬：搭配砂糖熬煮，帶蓮霧香氣
- 做蜜餞：加砂糖輕壓，冷藏醃漬
- 做醬瓜：搭配醬汁熬煮，可搭配粥配飯
揀靚蓮霧4大重點
關於挑選靚蓮霧，台灣人有句口訣叫「黑透紅，肚臍開、皮幼幼、粒頭飽」，意即要果色深紅、潔淨，果皮有光澤，沒有斑點及粉狀物；果臍開展，沒有碰傷者為佳。臍底夠黑的蓮霧夠成熟也最甜、果實飽滿有重量，放倒時可平穩不倒者，表示果肉很密實。
蓮霧營養成分及保存方法
台灣農委會指出，蓮霧富含維生素C、B2、B6及多種微量元素，屬微鹼性水果，能調節胃腸酸鹼度。蓮霧清涼解渴，對皮膚、解熱、利尿及寧心安神均有益。保存時，建議先用塑膠袋將蓮霧裝好，外面再包上報紙，可保存約1週；無論常溫或冷藏保存均不宜水洗，應用乾布擦拭，食用前再清洗。若發現蓮霧有裂痕或撞傷，建議先食用。
康食用建議，以增加文章的實用性和吸引力。