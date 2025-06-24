飲食健康｜食蓮霧穩血糖增好膽固醇 推薦4種食法護心防癌 食4星期血糖三甘油酯顯著下降

水果普遍被認為糖分高，不適宜糖尿患者甚至長者食用，但蓮霧其實是一種含糖量及升糖指數較低水果。有專家指出指出，蓮霧不僅有助於調節血糖，還能降低三酸甘油酯。此外蓮霧果皮中含有花青素，具有抗氧化、抗發炎、保護心血管及抗癌等多種保健功效。

