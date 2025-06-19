蔬果汁｜83歲高齡醫生無三高 推薦1款蔬果汁護心防癌 必加3種蔬果自由配搭口味

踏入中高齡，幾乎每個人都要面對「三高」問題；長期忽視「三高」可引致多種嚴重疾病，甚至致命。高齡83歲的台灣女醫生莊靜芬就推薦了一道自製蔬菜汁，有助於降低血壓、血糖和膽固醇，並可同時維護心臟健康，預防心血管疾病。

