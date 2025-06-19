蔬果汁｜83歲高齡醫生無三高 推薦1款蔬果汁護心防癌 必加3種蔬果自由配搭口味
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踏入中高齡，幾乎每個人都要面對「三高」問題；長期忽視「三高」可引致多種嚴重疾病，甚至致命。高齡83歲的台灣女醫生莊靜芬就推薦了一道自製蔬菜汁，有助於降低血壓、血糖和膽固醇，並可同時維護心臟健康，預防心血管疾病。
主張飲食養生 83歲名醫推薦一款蔬果汁防三高
莊靜芬是台灣著名兒科醫生，她畢業於日本國立新潟大學醫學部，於台灣先後擁有女性健康管理學會理事長、女醫師協會理事、健康生活美學專家等多種身份。她致力於推廣女性健康管理和坐月子文化，與其母親莊淑旂博士同樣地主張以飲食代替藥物、結合中西醫學理論的無毒飲食養生法。
綜合台灣傳媒報道，莊靜芬推薦的蔬菜汁主要成分包括芹菜、番茄、椰菜及牛油果，種種食材都有助降低血壓，而蘋果及芒果則能調節體溫並補充水分。
莊靜芬指出，芹菜富含多酚，且水分和纖維含量高，能改善消化系統，減輕腹脹和水腫；椰菜則含高營養價值，能保護心血管、降低血糖、改善腸胃健康，甚至有防癌效果。此外，番茄亦有助於養顏護膚、維持心臟健康、保護視力及降低血糖。
牛油果含豐富維他命及礦物質，如維他命C、維他命E、葉酸、鉀、纖維，以及單元不飽和脂肪酸，有助於降低膽固醇、預防心血管疾病、維護心臟健康並穩定血糖；高纖維則有助於促進腸道健康，預防便秘。
芹菜堅果蔬果汁製作方法
材料
- 芹菜1把
- 蘋果1個
- 牛油果半個
- 番茄1個
- 芒果適量
- 椰菜適量
- 堅果適量
- 水或牛奶適量
- 蜂蜜（可依個人口味添加）
製作步驟
- 將所有蔬果清洗乾淨，切成小塊備用。
- 把切好的蔬果和適量的堅果放入攪拌機中，加入適量的水或牛奶，打成汁。
- 打約20秒即可，不必打得太細，保留一些蔬果渣。
- 可依個人口味加入少許蜂蜜，但切記不要過甜。
1類人建議避飲
莊靜芬提醒，低血壓者應避免飲用上述芹菜堅果蔬果汁；建議可以根據個人喜好，多添加芹菜、牛油果及番茄，甚或靈活搭配其他蔬果調整成適合自己口味。