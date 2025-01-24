1類超級蔬菜防7種癌 患乳癌風險減70% 醫生教2種食法更有效
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多種食物都被認為具有抗癌作用，其中蔬菜裡面的十字花科蔬菜如西蘭花、椰菜花、黃芽白等就特別有名。有醫生就指出，另一類蔬菜因含有能抑制癌細胞的有機硫化物等成份，可減低多達7種癌症風險，其中患乳癌風險更是大減70%。
台灣急症科醫生張適恆於其Youtube頻道影片指出，石蒜科植物中的「蔥屬蔬菜」雖味道一般較濃烈，但就富含能抑制癌細胞的有機硫化物，以及槲皮素和類黃酮等植化素，其中的洋蔥就能有效抑制癌細胞生長。他又分享了2種能增強洋蔥防癌效果的烹調方法供大家參考：
蔥屬蔬菜防7種癌 洋蔥生食熟食功用各異
1.洋蔥
洋蔥含有多酚類物質和硫化物，不同的烹調方式能激活不同的抗癌營養素。生吃和熟吃各有其優勢，甚至能對抗胃癌、頭頸癌、食道癌、大腸癌、肺癌、前列腺癌與乳癌：
生食洋蔥：建議將洋蔥切粒後放置10分鐘，然後加入煮好的菜式或蔬菜沙律中。這樣能保留有機硫化物，充分發揮其防癌作用，因為有機硫化物怕熱，經加熱後會被破壞。
熟吃洋蔥：建議以160°C低溫油鍋煎熟，煎4至8分鐘，不要煎至金黃色。這樣能更好地吸收抗氧化多酚類物質，如槲皮素。研究顯示，低溫加熱能釋放更多槲皮素。
2.大蒜
大蒜富含大蒜素，是一種具有抗癌功效的硫化物。每天攝取10克即可。切碎或放置10分鐘後生吃，能保留最多的硫化素。
3.蔥
蔥的食用方法與大蒜和洋蔥相似，無論生吃或低溫烹調都能釋放大量抗氧化物，達到防癌效果。蔥綠和蔥白各有不同的營養價值；蔥白富含硫化物，而蔥綠則含有高密度植化素、多種維他命和礦物質。食用前需清洗乾淨，以免感染甲型肝炎。
4.韭菜
張醫生建議女士多吃韭菜以預防乳癌，研究顯示，經常食用韭菜的女士患乳癌的風險降低70%。韭菜比大蒜等蔥屬蔬菜更易入口，但仍含有硫化物，飯後口氣較重。
食蔥蒜易有口氣 醫生教3招解決
張醫生提供了一些方法來減少食用蔥屬蔬菜後的口氣問題：
- 食用能中和硫化物分子的食物，如檸檬、芫荽、牛奶和蘋果。
- 飲用茶、咖啡或蘋果醋。
- 咀嚼口香糖或按摩唾液腺位置，促進唾液分泌，唾液中的蛋白質能帶走硫化物。唾液腺位於下巴附近（舌下腺、頜下腺）或顳顎關節（腮腺）的位置。