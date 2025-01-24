1類超級蔬菜防7種癌 患乳癌風險減70% 醫生教2種食法更有效

多種食物都被認為具有抗癌作用，其中蔬菜裡面的十字花科蔬菜如西蘭花、椰菜花、黃芽白等就特別有名。有醫生就指出，另一類蔬菜因含有能抑制癌細胞的有機硫化物等成份，可減低多達7種癌症風險，其中患乳癌風險更是大減70%。

