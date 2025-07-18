飲食營養｜蕃薯葉抗三高護血管 配2種食材促進營養吸收 炒完做多1步好處加倍
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番書葉被譽為「平民蔬菜王」，四季常見之餘售價亦相當低廉，豐富營養價值更是備受推崇。有營養專家指出，蕃薯葉含有大量膳食纖維及維生素，對促進腸胃蠕動、預防感冒及抗氧化有顯著效果；配合2種食材更可加強營養吸收，進一步發揮蕃薯葉營養價值。
蕃薯葉營養豐富 防便秘抗氧化
台灣營養專家洪泰雄在其社交平台撰文指出，蕃薯葉富含膳食纖維，有助於腸胃蠕動和排便順暢。其所含的維生素A能增強視力，維生素C有助於預防感冒，而維生素E則具抗氧化作用，能去除自由基並降低膽固醇。
與牛肉同食加強鐵質攝取
洪泰雄進一步指，番薯葉中的鐵元素有助於形成紅血球中的血紅素；若與牛肉一起食用，能增強鐵的吸收。對於素食者而言，單吃地瓜葉也能有效補鐵，每100克地瓜葉含有1.5毫克鐵，且草酸含量低，不會抑制人體吸收。然而，由於地瓜葉屬於高鉀食物，腎臟病患者需注意攝取量，尤其應避免榨汁生飲。
蕃薯葉+1種橄欖油促進維生素A吸收
營養醫學醫師劉博仁建議，蕃薯葉燙熟後不應直接食用，應淋上冷壓橄欖油、苦茶油、香油或亞麻仁油等，以促進維生素A的吸收。
番薯葉6大營養功效
劉博仁亦曾指指出，番薯葉的健康功效多樣，包括抗發炎、預防慢性病、促進腸道健康、穩定血壓及降低血糖等，具體如下：
- 抗氧化與抗發炎：番薯葉富含多酚及維他命C，能中和體內自由基，減少氧化壓力，預防慢性疾病。
- 促進腸道健康：其膳食纖維有助於改善消化功能，預防便祕，維持腸道菌群的平衡。
- 保護心血管健康：番薯葉中的鉀有助於穩定血壓，降低心血管疾病的風險。
- 增強免疫力：維他命A、C及葉酸對免疫系統至關重要，能提升身體的抗病能力。
- 促進骨骼健康：維他命K、鈣及鐵有助於維持骨骼強度，預防骨質流失。
- 降低血糖：番薯葉中的纖維和植化素有助於穩定血糖，特別適合糖尿病患者。
「甘藷抗癌肽」具抗癌潛力
台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘亦曾指出除上述益處之外，有研究亦指出番薯葉可分離出一種含有16個氨基酸的肽，稱為「甘藷抗癌肽」，能增強植物細胞壁的木栓化，從而抵抗病原體和環境壓力。這種成分被認為可以透過線粒體凋亡途徑，誘導和促進胰臟癌細胞死亡，具有抗癌潛力。
劉博仁提醒，脂溶性維生素A、D、E、K需要油脂協助吸收。蕃薯葉如用水白烚後直接食用，缺乏油脂催化之下許多營養素都無法被人體吸收。因此他建議烚完菜後可淋上冷壓橄欖油、苦茶油、香油或亞麻仁油等，能促營養吸收。
專家教揀靚番薯葉
據台灣傳媒報道，當地新莊公有市場菜販廖炯程指出，市場上常見的番薯葉是專門食用葉子的品種，從每段帶芽點的莖長出來，而非從番薯本身長出的葉子。他建議挑選時應選擇葉形完整、無枯黃的葉子，葉面越大越好，梗則以青綠色為佳，因為暗綠色的梗纖維較多。