飲食營養｜蕃薯葉抗三高護血管 配2種食材促進營養吸收 炒完做多1步好處加倍

番書葉被譽為「平民蔬菜王」，四季常見之餘售價亦相當低廉，豐富營養價值更是備受推崇。有營養專家指出，蕃薯葉含有大量膳食纖維及維生素，對促進腸胃蠕動、預防感冒及抗氧化有顯著效果；配合2種食材更可加強營養吸收，進一步發揮蕃薯葉營養價值。

