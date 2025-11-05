飲食健康｜番薯葉通便防癌 中醫推薦1種食法保留營養 含鉀較高2類人小心食用

番薯葉美味且平價，其營養更是比不少蔬菜優勝。台灣中醫師羅珮琳指出，番薯葉葉富含多酚、綠原酸等營養素，具有清熱解毒、穩定血糖、抗發炎的功效，並有助於預防大腸癌、乳癌及肺癌。她每週至少食用三次以上。然而由於番薯葉屬性偏涼，不建議涼拌或生食。此外，因其含有維生素K和高鉀，腎臟病患者或正在服用抗凝血劑的人士應避免大量食用。

