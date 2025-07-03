薑水食譜｜飲薑水壞膽固醇大降33% 專家推薦簡易薑水食譜 加配3種食材寒底人士適用
廣告
薑湯不僅能暖胃，還有助於降低血脂和保護心血管健康。有營養學者指出，定期飲用薑湯可有效降低三酸甘油脂及壞膽固醇，分別最多27%及33%，幅度相當顯著。
每星期一碗薑水 三甘油酯、膽固醇齊下降
台灣營養學講師洪泰雄於社交平台專頁發文指，有研究發現每星期飲用一碗由曬乾的薑磨成粉沖泡而成薑水，其中的「生薑醇」及「薑烯酚」成分對於高血脂患者有顯著幫助；生薑醇具有抗氧化、抗發炎及降血脂作用，薑烯酚則是加熱後的轉化物，生理活性更強，對於血脂調節和代謝症候群有幫助。
薑水3大好處
1. 降三甘油脂
三甘油脂過高會增加動脈硬化及心血管疾病風險。薑的活性成分能促進脂質代謝，減少血液中脂肪積聚。
2.降壞膽固醇（LDL）
LDL過高會在血管壁形成血栓，導致動脈阻塞。薑的抗氧化成分有助於防止LDL氧化，從而降低心血管風險。
3.增加好膽固醇（HDL）
研究顯示，定期攝取薑可小幅度增加HDL，有助於鞏固膽固醇平衡。
薑水飲用份量及製作方法
洪泰雄建議每星期飲用1至3次薑水，但注意避免空肚飲用。其做法是以12克乾薑粉，加入約200至300毫升熱水沖泡。此外亦可加入紅棗、枸杞或黑糖調味，特別適合寒性體質或冬季飲用。
洪泰雄提醒，有胃潰瘍或胃酸倒流問題人士不宜空肚飲薑水，同時過量攝取亦可引致口乾、腸胃不適或刺激性反應。另外薑本身具有輕微的抗凝血作用，故此正在服用抗凝血藥物（如Warfarin）人士應先諮詢醫生意見。