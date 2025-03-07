薑茶食譜｜8款薑茶食譜推介 預防血栓形成降血脂 改善血液運行紓緩胃痛
8款薑茶食譜推介
1.簡單薑茶
材料：
生薑3-5片（約15克）、清水500毫升、冰糖（可選，10克）。
製作方法：
- 生薑洗淨切薄片（不去皮）。
- 將薑片放入鍋中，加清水煮沸後小火煮10-15分鐘。
- 加冰糖攪拌溶化後即可飲用。
營養效果：
- 薑含薑辣素，溫胃驅寒，促進血液循環，預防感冒與手腳冰冷。
- 緩解香港潮濕天氣引起的寒氣不適。
食用宜忌：
宜：適合冬季或寒性體質的香港人。
忌：胃熱者（如易胃痛或口乾）不宜多飲；晚上過晚飲用可能影響睡眠，因薑性溫刺激。
2.薑檸檬茶
材料：
生薑3片（約10克）、檸檬半個（約30克）、清水500毫升、蜜糖1-2茶匙（可選）。
製作方法：
- 生薑切片，檸檬洗淨切片。
- 將材料放入鍋中，加水煮沸後小火煮10分鐘。
- 稍涼後加蜜糖調味即可飲用。
營養效果：
- 薑驅寒，檸檬富含維生素C，增強免疫力，預防感冒與喉嚨不適。
- 適合香港季節交替時的病毒預防。
食用宜忌：
宜：適合經常外出或想美白的人。
忌：胃酸過多或胃炎者不宜空腹飲用；孕婦過量飲用前應諮詢醫師。
3.薑棗茶
材料：
生薑3片（約10克）、紅棗5顆（約30克）、清水500毫升、黑糖（可選，10克）。
製作方法簡介：
- 生薑切片，紅棗洗淨剪開去核。
- 將材料放入鍋中，加水煮沸後小火煮20分鐘。
- 加黑糖攪拌溶化後即可飲用。
營養效果：
- 薑溫胃，紅棗補血，增強體力，預防貧血與經期不適。
- 適合香港女性或壓力大的上班族。
食用宜忌：
宜：適合經期或寒底人士飲用。
忌：糖尿病患者避免加糖；濕熱體質者（如易出汗）不宜多飲。
4.薑蜜茶
材料：
生薑5片（約15克）、清水500毫升、蜜糖2茶匙（約10克）。
製作方法：
- 生薑洗淨切片。
- 將薑片放入鍋中，加水煮沸後小火煮15分鐘。
- 關火稍涼後加入蜜糖攪拌即可。
營養效果：
- 薑促進血液循環，蜜糖潤喉，提供能量，緩解疲勞與咳嗽。
- 適合香港長時間用嗓或乾燥環境工作者。
食用宜忌：
宜：適合喉嚨乾或感冒初期飲用。
忌：胃熱者不宜多飲；對蜂蜜過敏者禁用。
5.薑桂圓茶
材料：
生薑3片（約10克）、龍眼乾（桂圓）5-6粒（約20克）、清水500毫升、紅糖（可選，10克）。
製作方法：
- 生薑切片，桂圓去殼洗淨。
- 將材料放入鍋中，加水煮沸後小火煮15-20分鐘。
- 加紅糖調味後即可飲用。
營養效果：
- 薑與桂圓溫補氣血，改善手腳冰冷與失眠。
- 適合香港冬季或壓力大易失眠者。
食用宜忌：
宜：適合體虛或睡眠差的香港人。
忌：口乾舌燥或上火者不宜；糖尿病患者少加糖。
6.薑杞茶
材料：
生薑3片（約10克）、枸杞10克、清水500毫升。
製作方法：
- 生薑切片，枸杞洗淨浸泡。
- 將材料放入鍋中，加水煮沸後小火煮15分鐘。
- 煮好後直接飲用或過濾。
營養效果：
- 薑驅寒，枸杞護眼抗氧化，緩解眼乾與疲勞。
- 適合香港長時間用電腦的學生或上班族。
食用宜忌：
宜：適合視力疲勞或免疫力低者。
忌：濕熱體質者不宜多飲；腎病患者因鉀含量高應限量。
7.薑陳皮茶
材料：
生薑3片（約10克）、陳皮5克、清水500毫升、冰糖（可選，10克）。
製作方法：
- 生薑切片，陳皮洗淨浸軟。
- 將材料放入鍋中，加水煮沸後小火煮15-20分鐘。
- 加冰糖調味後即可飲用。
營養效果：
- 薑溫胃，陳皮理氣化痰，改善消化不良與咳嗽。
- 適合香港飲食油膩或潮濕天氣引起的胸悶。
食用宜忌：
宜：適合消化差或痰多者。
忌：胃酸過多者不宜多飲；晚上飲用可能影響睡眠。
8.薑蘋果茶
材料：
生薑3片（約10克）、蘋果1個（約200克）、清水500毫升、蜜糖（可選，1茶匙）。
製作方法：
- 生薑切片，蘋果洗淨去芯切塊。
- 將材料放入鍋中，加水煮沸後小火煮20分鐘。
- 加蜜糖調味後即可飲用。
營養效果：
- 薑驅寒，蘋果補充纖維與維生素C，促進消化，預防便秘與感冒。
- 適合香港人久坐引起的腸胃不適。
食用宜忌：
宜：適合想減壓或改善腸道的香港人。
忌：糖尿病患者避免加糖；胃弱者不宜空腹飲用。
助預防中風降血脂 早上1個時間飲用效果更佳
台灣中醫師郭怡婷曾指出，生薑在中醫理論中性味辛溫，歸脾、肺、胃經，能驅寒、促進循環與新陳代謝，對寒性經痛女性有顯著緩解效果；台灣中醫師陳艷瑤就認為薑茶是暖身健脾的最佳飲品，可散寒解表，搭配紅棗或黑糖能增強溫補效果，建議於早上7至9時，胃經活躍時飲用效果最佳。
中醫師賴睿昕指出，薑茶可降低血液黏稠度，預防血栓，適合高血脂者適量飲用。她又建議每日份量應在1至3杯，趁熱飲效果更佳。
綜合而言，薑茶特別適合港人應對潮濕氣候、壓力與飲食不均，其益處包括：
- 驅寒暖身
- 促進消化
- 抗發炎止痛
- 增強免疫與利尿消腫