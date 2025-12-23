營養飲食｜ 每日半碗護眼穩血糖 藍莓配1種食物強化鈣質吸收 集6大健康益處護血管防失智
藍莓被譽為「超級食物」，其豐富的營養價值備受推崇。台灣營養師林俐岑指出，藍莓含有豐富的花青素及抗氧化物質，建議每日攝取半碗至一飯碗的分量，能夠發揮抗衰老、防癌、護眼、預防失智及穩定血糖等多重功效。她建議將藍莓與乳酪搭配食用，有助增強鈣質的吸收效果。不過需要注意的是，藍莓具有輕微瀉下作用，腸胃較敏感人士、正在服用抗凝血藥物及需要限制鉀攝取的腎病患者，應該控制食用分量。
花青素成就藍莓珍貴價值
林俐岑在其臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」中提到，藍莓最寶貴的營養成分正是花青素，這種強效抗氧化物質不僅賦予藍莓深邃的藍紫色澤，更是其健康功效的關鍵所在。
藍莓6大健康益處
1.舒緩眼部疲勞與護眼功效
花青素能夠促進視網膜視紫質的再生過程，有效舒緩眼部酸澀及疲勞感，同時有助預防黃斑部病變的發生。
2.延緩衰老與癌症預防
藍莓能夠中和體內有害的自由基，對於延緩肌膚老化過程及預防癌症發生均有積極作用。
3.心血管系統保護
藍莓有助改善血管內皮細胞的功能表現，防止壞膽固醇（LDL）出現氧化反應，協助調節血壓水平，從而降低動脈硬化及心臟疾病的患病風險。
4.記憶力提升與失智預防
花青素具備穿越血腦屏障的能力，能夠保護腦神經細胞並延緩大腦老化進程，對於提升短期記憶能力及預防阿茲海默症具有潛在助益。
5.胰島素敏感性改善與血糖穩定
藍莓屬於低升糖指數的水果類別，食用後引起的血糖波動相對較小。研究顯示，藍莓能夠改善胰島素敏感性，適合糖尿病患者適量攝取。
6.泌尿道感染預防
藍莓含有特殊成分，能夠阻止細菌黏附在膀胱壁上，有效預防泌尿道感染的發生。
食用建議與搭配方式
林俐岑強調，藍莓的花青素主要集中在果皮部分，而果實表面的白色果粉更是新鮮度的重要指標。她建議將藍莓清洗乾淨後搭配優格一同食用，這樣的組合能夠強化優格中鈣質的吸收效果。
特定族群需謹慎食用
儘管藍莓具有豐富的健康益處，但以下三類人群在食用時需要特別留意：
腎臟疾病患者
藍莓的鉀含量屬於中等水平，但對於需要嚴格限制鉀攝取的患者，建議先諮詢主治醫生或營養師的專業意見。
抗凝血藥物服用者
藍莓含有維生素K成分，若長期大量食用，可能會影響抗凝血藥物（如華法林）的療效。
腸胃敏感人士
藍莓帶有輕微酸性並具有輕瀉效果，空腹時過量食用可能導致胃痛或腹瀉等不適症狀。
專家推薦9類護眼食物
台灣三軍總醫院眼科部主任呂大文於當地節目指，不少人好奇有哪些食物有助護眼。他將其歸納為葉黃素、花青素和藻紅素3大類，分別可透過以下食物攝取：
1.葉黃素
- 番薯葉
- 菠菜
- 雞蛋
- 深色蔬果
2.花青素
- 莓類水果（尤其是藍莓）
花青素主要與改善夜間視力有關；呂大文指二戰期間，英國空軍就要求飛行員每天食用半磅藍莓以增強夜間視力
3.藻紅素（蝦紅素）
- 三文魚
- 小蝦
- 深色蝦
- 紅藻
圖片來源：設計圖片