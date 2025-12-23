營養飲食｜ 每日半碗護眼穩血糖 藍莓配1種食物強化鈣質吸收 集6大健康益處護血管防失智

藍莓被譽為「超級食物」，其豐富的營養價值備受推崇。台灣營養師林俐岑指出，藍莓含有豐富的花青素及抗氧化物質，建議每日攝取半碗至一飯碗的分量，能夠發揮抗衰老、防癌、護眼、預防失智及穩定血糖等多重功效。她建議將藍莓與乳酪搭配食用，有助增強鈣質的吸收效果。不過需要注意的是，藍莓具有輕微瀉下作用，腸胃較敏感人士、正在服用抗凝血藥物及需要限制鉀攝取的腎病患者，應該控制食用分量。

