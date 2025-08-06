水果營養｜藍莓護眼減慢性病風險 12周提升認知增血管彈性 表面白色粉末非污垢勿洗走
廣告
多吃蔬果有益健康，但有些水果的功效更為突出。有營養師指出，藍莓不僅是甜品裡面的配角，它含有豐富的花青素能穿越血腦屏障，改善血壓和認知能力，對大腦和心臟都有益處，性價比極高，故又被譽為水果界的「藍寶石」。
營養師薛曉晶在其社交平台撰文指，許多人將藍莓視為芝士蛋糕或乳酪的「配菜」，但越來越多研究顯示藍莓裡面的花青素能穿越血腦屏障，調節發炎反應，從而改善記憶力、穩定血壓並增強心血管功能，不僅有助於大腦健康，還可以促進代謝和體重管理。
藍莓連食12周 改善認知能力增動脈彈性
薛曉晶解釋，藍莓之所以被稱為「大腦的維他命」，與它所含有的花青素關係甚大；據《European Journal of Nutrition》2020年一項研究指出，連續12個星期攝取藍莓可提升老年人的認知表現及動脈彈性，並通過改善血流來增強大腦功能；《Nutrients》2025年一項動物實驗亦發現，藍莓能降低發炎指數如TNF-α，增強抗氧化酶活性，改善行動和記憶功能。
抗氧化減慢性病風險
藍莓不僅對大腦有益，還具有抗老、護心和控糖的功效。根據《J Nutr》2025年的報告，藍莓中富含的類黃酮和酚酸不僅具有強大的抗氧化能力，還能在多方面降低慢性病風險。研究顯示，這些成分能有效降低血液中的總膽固醇和壞膽固醇（LDL），同時穩定血壓、改善胰島素敏感度，是對抗代謝綜合症和糖尿病的重要輔助因子。
營養師推介燕麥配藍莓做早餐
藍莓雖含有豐富營養，但亦不易納入日常飲食中食用。薛曉晶建議在早、中、晚3個時段食用，以發揮其最大營養價值：
- 早：燕麥、藍莓加上堅果可作為早餐
- 午：藍莓配腰果，提神之餘不怕糖分過高
- 晚：凍藍莓配梳打水，帶來抗氧化功效
藍莓表面「白色粉」具特殊用途
據《Daily Meal》報道，藍莓表面常見的一層白色粉狀物其實是保護藍莓的天然果粉，類似於其他水果外皮上的蠟質層，能防止藍莓過快變軟或發霉，並鎖住水分以延長保存時間，同時其實是可以食用。要減低藍莓發霉機會，建議在食用前才將「粉末」洗走。
保存方式方面，建議在冷藏藍莓前先檢查是否有表面已有發霉的藍莓，如有應立即丟棄，以免影響其他藍莓；要保持藍莓新鮮，建議將其存放在有蓋容器，並用廚房紙巾包裹以吸收多餘水分，放在冰箱最冷的地方，通常是最上或最下層，如此可保持藍莓新鮮長達一周。