水果營養｜藍莓護眼減慢性病風險 12周提升認知增血管彈性 表面白色粉末非污垢勿洗走

多吃蔬果有益健康，但有些水果的功效更為突出。有營養師指出，藍莓不僅是甜品裡面的配角，它含有豐富的花青素能穿越血腦屏障，改善血壓和認知能力，對大腦和心臟都有益處，性價比極高，故又被譽為水果界的「藍寶石」。

