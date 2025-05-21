藍莓營養｜藍莓護眼抗4種癌 專家教1款藍莓營養最佳 拆解正確食用份量最甜非最好

藍莓常被譽為護眼最佳食物，其營養價值亦被視為健康飲食裡面的超級食物之一。一般而言，挑選水果都會以味道是否甘甜為指標，但有專家就指出，最甜的藍莓未必就是最具營養價值；亦有專家引述研究指，藍莓有助減低多種癌症風險，並可同時控制血壓以及改善動脈硬度、避免中風。

