藍莓營養｜藍莓護眼抗4種癌 專家教1款藍莓營養最佳 拆解正確食用份量最甜非最好
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藍莓常被譽為護眼最佳食物，其營養價值亦被視為健康飲食裡面的超級食物之一。一般而言，挑選水果都會以味道是否甘甜為指標，但有專家就指出，最甜的藍莓未必就是最具營養價值；亦有專家引述研究指，藍莓有助減低多種癌症風險，並可同時控制血壓以及改善動脈硬度、避免中風。
藍莓富含抗氧化物質 1種藍莓含量最高
台灣營養師呂美寶於其Facebook專頁「食物的力量．呂美寶營養師」中提到，藍中帶綠、略帶酸味的藍莓，例如冷凍藍莓，其抗氧化能力其實更強。她解釋指藍莓在未成熟時，果實中的多酚類、黃酮類、花青素等抗氧化物質其實處於高峰，這些物質是植物抵禦外界威脅的天然武器，能抵抗氧化壓力和病菌侵襲，並讓昆蟲因酸味而卻步，而隨著藍莓成熟，這些營養成分將逐漸減少。
呂美寶強調，藍莓是一種能保護眼睛、大腦及心血管健康的深藍色水果，選擇略帶酸味的藍莓，不僅能提供更好的抗氧化保護效果，還能避免攝取過多糖分。
預防4種癌症 控制血壓減中風風險
另一方面，台灣營養師李婉萍曾於社交平台指出，藍莓含有豐富的抗氧化植物性營養素，如黃烷醇、單寧酸、酚酸和花青素等，這些成分能抑制癌細胞的增殖，並在抗癌研究中被認為有助於降低口腔癌、乳癌、大腸癌及前列腺癌的風險。
李婉萍表示，針對患有代謝症候群的肥胖者進行的實驗顯示，連續8周每天飲用藍莓飲料的人，其收縮壓和舒張壓均有所下降。此外，針對停經後有前期及第一期高血壓的婦女，連續8周服用藍莓粉後，血壓和動脈硬度也有所降低。
專家拆解正確食用份量
另外，台灣急診醫師張適恆曾指出，哈佛大學有研究顯示藍莓、黑莓、草莓、蔓越莓等莓果類水果除有助減重，更可降低第2類糖尿病風險，預防心血管疾病及失智症，降低整體死亡風險。份量方面，他建議每日約半杯即可，亦即大約100 cc，單獨吃或者加入正餐皆可。
專家推薦9類護眼食物
台灣三軍總醫院眼科部主任呂大文於當地節目指，不少人好奇有哪些食物有助護眼。他將其歸納為葉黃素、花青素和藻紅素3大類，分別可透過以下食物攝取：
1.葉黃素
- 番薯葉
- 菠菜
- 雞蛋
- 深色蔬果
2.花青素
莓類水果（尤其是藍莓）
花青素主要與改善夜間視力有關；呂大文指二戰期間，英國空軍就要求飛行員每天食用半磅藍莓以增強夜間視力
3.藻紅素（蝦紅素）
- 三文魚
- 小蝦
- 深色蝦
- 紅藻