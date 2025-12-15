食用安全｜藍莓穩血糖抗發炎 洗錯方法農藥滲回果肉 專家教正確洗藍莓3個步驟
藍莓雖「細細粒」，所蘊含營養價值卻意外驚人，甚至被奉為水果裡面的「營養寶石」。有營養醫學專家指出，藍莓富含花青素及膳食纖維，集抗氧化、抗發炎及護腸道三大功效於一身。不過不少人在清洗藍莓時卻常犯下大錯，容易令農藥滲回果肉內，變相「越洗越污糟」。
富含花青素獲封「營養寶石」 藍莓護心護腦兼穩血糖
台灣營養醫學醫生劉博仁醫生在其Facebook專頁發文分析，藍莓之所以被推崇為健康核心，關鍵在於其豐富的「花青素」及多酚，這些成分具備強效的抗氧化與抗發炎作用。此外，藍莓還含有維他命C、維他命K、錳及膳食纖維，能全方位提升身體代謝力。
藍莓4大健康益處
1.保護心血管、控制血壓
研究顯示，藍莓有助血管放鬆，改善血管內皮功能，並能降低收縮壓及減少慢性發炎指標。對於患有高血壓、代謝綜合症及心血管疾病高風險人士而言，藍莓是護心的好幫手。
2.維護腦部健康、預防衰退
藍莓有助降低氧化壓力及保護腦神經，研究指其能提升短期記憶。這對於年過50歲、開始關注認知功能退化的熟齡族群特別有益。
3.改善血糖、提升胰島素敏感度
藍莓中的花青素能減少餐後血糖波動，改善胰島素作用並支持葡萄糖代謝。對於「前期糖尿病」族群來說，是一個非常實用的飲食調節工具。
4.提升免疫力、改善腸道菌相
膳食纖維有助改善腸道菌群生態，減少腸道發炎，從而提升整體的免疫反應。
浸洗藍莓可致農藥滲入果肉
雖然藍莓有益，但若清洗方式錯誤，隨時適得其反。劉博仁強調，清洗藍莓最簡單且正確的方法是「清水沖洗加輕揉」，並列出以下清洗與保存的黃金法則：
- 切勿浸泡：許多人習慣將水果浸泡在水中，但這可能導致水溶性農藥滲回果肉，亦會影響果實品質。
- 勿加添加劑：洗藍莓時不需要加入鹽、醋或梳打粉（小蘇打），這些添加物對去除農藥並無額外幫助，反而可能破壞風味。
藍莓正確洗法
- 用流動清水沖洗約30至60秒。
- 過程中用手輕輕搓揉藍莓，帶走表面凹槽的髒污與農藥。
- 使用濾網輔助讓藍莓滾動，增加物理摩擦，能洗得更乾淨。
藍莓表皮脆弱，遇水容易發霉。因此建議「食幾多洗幾多」，切勿提早清洗後放回雪櫃保存。