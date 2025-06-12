蘆筍食法｜獲封「抗癌蔬菜之王」 蘆筍2大煮法保營養不流失 1招揀靚蘆筍3類人忌食
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蘆筍擁「抗癌蔬菜之王」美譽，其脆嫩多汁並擁有豐富營養而備受推崇。台灣農糧署提醒，烹調蘆筍時應避免過度汆燙，並建議加入少量油脂以促進維生素A吸收。有醫生就指出，蘆筍不僅能降低癌症風險，還有助於保護心血管健康，但腸胃潰瘍患者、痛風患者及腎功能障礙者就不宜多食。
2種顏色蘆筍營養口感各異
據台灣農糧署資料，蘆筍其實可以分為「綠蘆筍」及「白蘆筍」兩種；綠蘆筍味道清甜且水分豐富，適合清炒；而白蘆筍則口感較軟嫩，甜度更高，適合水煮。無論是綠色還是白色蘆筍，兩者均富含纖維質、維生素A、B群、維生素C，以及鉀、葉酸和天門冬胺酸等多種營養素。
蘆筍選購及保存建議
除顏色外，蘆筍原來亦可分「雌雄」；雌株發莖數較少，嫩莖產量低；雄株因不結果故發莖數多，產量較高；剛收成的蘆筍筍尖飽滿抱合，口感鮮甜軟嫩；若採收過遲或存放多日，則頂端會出現間隙及分枝，口感變硬且帶纖維感，可作為挑選蘆筍的根據。
蘆筍烹調重點
烹調理蘆筍時應注意以下兩個重點：
- 汆燙時間不宜過長，水滾後汆燙約90秒即可撈出冰鎮，以減少營養流失。
- 建議加入麻油或橄欖油等油脂，有助於吸收維生素A；綠蘆筍適合與甜椒、菇類或海鮮快炒；白蘆筍則適合涼拌，搭配麻油或芝麻醬食用。
蘆筍建議保存方法
蘆筍在收成後仍會繼續生長，若未能即時烹調，建議用沾濕的廚房紙鋪於直形容器內，將蘆筍直立放入雪櫃冷藏，可保鮮約2至3日。
擁「抗癌蔬菜之王」美譽注意3類人避食
台灣新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹指出，蘆筍因其低熱量和高營養價值，被譽為抗癌蔬菜之王；它富含抗氧化劑，能保護細胞免受氧化損傷，降低癌症風險；所含的云香素有助於抑制血小板凝聚，預防血管阻塞及腦出血；葉酸則是孕期重要的營養成分，能預防胎兒神經管缺陷。由於蘆筍為高纖蔬果且富含鉀，故腸胃潰瘍患者、痛風患者及腎功能障礙者應避免過量食用。