蘆筍食法｜獲封「抗癌蔬菜之王」 蘆筍2大煮法保營養不流失 1招揀靚蘆筍3類人忌食

蘆筍擁「抗癌蔬菜之王」美譽，其脆嫩多汁並擁有豐富營養而備受推崇。台灣農糧署提醒，烹調蘆筍時應避免過度汆燙，並建議加入少量油脂以促進維生素A吸收。有醫生就指出，蘆筍不僅能降低癌症風險，還有助於保護心血管健康，但腸胃潰瘍患者、痛風患者及腎功能障礙者就不宜多食。

