飲食營養｜蘆筍含化學成份阿魏酸 可誘導癌細胞死亡 醫生：做錯1步營養全失
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不少人會將蘆筍去皮後製成沙律，但其實經過烹飪後的蘆筍對抗癌的效果更為顯著。有醫生指出，蘆筍在烹飪過程中會釋放出名為「阿魏酸」的多酚物質。研究顯示，阿魏酸能有效抑制癌細胞的生長與分裂，並誘導癌細胞的死亡與轉移。此外，蘆筍富含膳食纖維，能改善癌症患者在化療期間出現的便秘等不適症狀。
烹調後釋「阿魏酸」 蘆筍煮熟更有效防癌
台灣急症科醫生張適恆於其YouTube影片中分享多種「煮熟比生吃更抗癌食物」。他指一般人在食蘆筍時通常會先將其堅硬的外皮去除，將嫩心切片製成沙律。然而張醫生指蘆筍在烹飪後會釋放出「阿魏酸」這種具有抗癌功效的多酚。
高溫烹調損蘆筍營養
張適恆解釋，研究發現阿魏酸能透過引發細胞週期停滯來抑制癌細胞。細胞週期停滯是指細胞在分裂過程中暫停，無論是正常細胞還是癌細胞，分裂後的兩個新細胞會較小，需生長並複製DNA後才能再次分裂。阿魏酸能阻止這一生長和分裂過程，從而防止腫瘤擴大。其他研究也顯示，阿魏酸能誘導癌細胞死亡，並防止其轉移。
他亦強調，由於多酚是易受熱破壞的抗氧化劑，因此建議以較低溫度的方式烹調蘆筍，如蒸或水炒，以保留更多的阿魏酸。
含多種營養素 強化消化系統防便秘
除了阿魏酸，蘆筍還富含多種維生素、類胡蘿蔔素、硒、鉀、鎂、銅等營養素，並含有膳食纖維，對消化系統有益。對於接受化療且出現便秘的患者，建議多食用蘆筍以改善症狀。台灣癌症基金會指出，蘆筍所含的β－胡蘿蔔素、維他命A、E、C，以及氨基酸和微量元素硒，均具有防癌、抗癌的作用，而葉酸及核酸則能防止癌細胞擴散，是天然的防癌食物。
圖片來源：網上圖片