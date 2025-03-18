飲食營養｜蘆筍含化學成份阿魏酸 可誘導癌細胞死亡 醫生：做錯1步營養全失

不少人會將蘆筍去皮後製成沙律，但其實經過烹飪後的蘆筍對抗癌的效果更為顯著。有醫生指出，蘆筍在烹飪過程中會釋放出名為「阿魏酸」的多酚物質。研究顯示，阿魏酸能有效抑制癌細胞的生長與分裂，並誘導癌細胞的死亡與轉移。此外，蘆筍富含膳食纖維，能改善癌症患者在化療期間出現的便秘等不適症狀。

