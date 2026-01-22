蘋果醋｜穩定血糖減高膽固醇風險 科學實證蘋果醋3大功效 推薦4種食法直接飲易傷身
近年「超級食物」清單中，蘋果醋經常榜上有名。這款價格親民、在超市隨手可得的健康食品經常被指有助管理血糖甚至減重，但坊間眾多講法裡面哪些才真正有科學根據？浸信會東九龍醫療中心營養師趙港樑於《日日健康》專欄撰文，為大家拆解蘋果醋3大最有醫學實證的健康益處，同時講解其正確食法、避免傷身。
1.減肥恩物 日飲2匙燒脂增飽腹感
蘋果醋最受大眾矚目的功效，莫過於減肥。多項研究指出，其減重機制主要來自增強脂肪氧化、抑制脂肪合成及提高粒線體活性。
科學數據：研究發現，每天攝取1至2湯匙蘋果醋，持續12週後，受試者的體重、體脂率及三酸甘油酯水平均有明顯下降。
關鍵機制：蘋果醋能有效增加飽肚感。在進食高碳水化合物餐點後攝取蘋果醋，能延長飽足感，從而自然減少卡路里攝取，是體重管理的強力輔助。
2.天然控糖 延緩胃排空助穩血糖
對於關注血糖人士，蘋果醋是良好的天然補充劑。其中的主要活性成分醋酸（Acetic Acid），能發揮類似藥物的調節作用。
科學數據：每日攝取超過10毫升時，能有效降低空腹血糖及糖化血色素（HbA1C）水平。
關鍵機制：醋酸能延緩胃部排空速度，促進細胞吸收葡萄糖，並改善胰島素分泌，從而避免餐後血糖急升。
3.心血管保養 降壞膽固醇風險
心血管健康方面，定期攝取蘋果醋或有助改善「三高」風險。
科學數據：研究指出，第二型糖尿病患者每日攝取不多於15毫升的醋（約含750毫克醋酸），持續8週或以上，能降低總膽固醇水平。
關鍵機制：通過抑制肝臟中的脂肪合成及促進膽酸排泄，有助降低高膽固醇、高血壓及高三酸甘油酯。不過專家提醒，其對改變壞膽固醇（LDL）或好膽固醇（HDL）的比例效果尚不明顯，仍需更多研究支持。
點食最有效？ 專家教4招融入日常飲食
蘋果醋酸味強烈，未必人人接受到。專家推薦以下4種簡易食法，增添美味之餘亦能攝取營養：
- 特製沙律醬：將蘋果醋混合橄欖油、蜂蜜和芥末（Mustard），製成健康油醋汁，比市面上的沙律醬更低卡。
- 抗氧化浸泡：切開的蘋果或薯仔容易氧化變黑，只需將其浸泡於稀釋的蘋果醋水中，即可保持色澤新鮮。
- 嫩肉神器：烹調肉類前，用蘋果醋醃製，酸性有助軟化肉質纖維，令口感更嫩滑。
- 特飲稀釋：最直接的飲法是加入清水或無糖梳打水稀釋，可加入少許檸檬片，口感清爽似特飲。
切忌直接飲用 3類人要慎服
雖然蘋果醋益處多，但它是高度酸性物質，若使用不當隨時傷身。以下禁忌必須留意：
- 必須稀釋：絕不可直接飲用原液，否則強酸會腐蝕牙齒法瑯質及灼傷食道。建議每日限制在1至2湯匙內，並以大量清水稀釋。
- 藥物相沖：蘋果醋可能影響糖尿病及高血壓藥物的效果。長期病患者在飲用前，務必諮詢醫生意見。
- 輔助非主菜：蘋果醋並非減肥神藥，不能取代均衡飲食及運動。