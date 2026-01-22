蘋果醋｜穩定血糖減高膽固醇風險 科學實證蘋果醋3大功效 推薦4種食法直接飲易傷身

近年「超級食物」清單中，蘋果醋經常榜上有名。這款價格親民、在超市隨手可得的健康食品經常被指有助管理血糖甚至減重，但坊間眾多講法裡面哪些才真正有科學根據？浸信會東九龍醫療中心營養師趙港樑於《日日健康》專欄撰文，為大家拆解蘋果醋3大最有醫學實證的健康益處，同時講解其正確食法、避免傷身。

