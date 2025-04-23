蘋果醋真的這麼神奇？營養師分享三大益處！
益處一：糖尿病控制
蘋果醋最廣為人知的益處之一是其控制血糖的潛力。研究顯示，蘋果醋能降低空腹血糖及糖化血色素（HbA1C）水平，每日攝取超過10毫升時，效果尤為顯著。蘋果醋中的主要活性成分——醋酸，能通過延緩胃排空、促進細胞吸收葡萄糖，以及改善胰島素分泌來調節血糖水平。不過，因研究數據的差異，其效果仍存在不確定性，需進一步研究以確認最佳有效劑量。
益處二：心血管健康
蘋果醋的另一益處是促進心血管健康。研究顯示，定期攝取蘋果醋或能改善心血管疾病的風險因素，包括高膽固醇、高血壓及高三酸甘油酯。其機制是通過抑制肝臟中的脂肪合成和促進膽酸排泄，從而降低膽固醇。有研究亦指出，第二型糖尿病患者每日攝取不多於15毫升的醋（當中提供約750毫克醋酸），持續八週或更久，能降低總膽固醇水平。然而，這些益處主要反映總膽固醇及三酸甘油酯的下降，對於改變壞膽固醇（LDL）或好膽固醇（HDL）的效果並不顯著。
益處三：減重
蘋果醋最受矚目的益處，就是減重。多項研究指出，每天攝取1至2湯匙蘋果醋，持續12週後，體重有明顯下降，同時亦能降低體脂率及三酸甘油酯水平。其減重效果的機制可能是通過增強脂肪氧化、抑制脂肪合成，和提高粒線體活性，以促進減重。此外，另有研究發現蘋果醋能增加飽足感，在進食高碳水化合物後攝取蘋果醋能延長飽肚感，減少卡路里攝取。這些研究的樣本量及研究期間均有限，需要進一步全面研究。
將蘋果醋應用於日常飲食之中
蘋果醋能輕鬆融入日常飲食之中，增添健康與美味。將蘋果醋混合橄欖油、蜂蜜和芥末等配料，可製作成簡單健康的沙律醬，使沙律更美味，同時提高蔬菜的攝取量。若想防止切開的水果變色，只需將蔬果（如蘋果或薯仔等）浸泡於稀釋的蘋果醋中，即可保持其新鮮與色澤。
此外，在烹調前將使用蘋果醋醃製肉類，能有效嫩化肉質，提升口感和風味。若想將蘋果醋作為飲品直接飲用，建議加入水或無糖梳打水稀釋，不但能改善口感，也可減少醋酸對牙齒及胃腸道的刺激。
注意事項及使用方式
- 儘管蘋果醋具有潛在益處，若攝取過量更可能引起副作用，需謹慎使用。
- 其高度酸性可能腐蝕牙齒並刺激食道，建議以水稀釋蘋果醋，並將每日攝取量限制在1至2湯匙之內。
- 蘋果醋亦可能會影響某些藥物的效果，如糖尿病和高血壓藥物。因此患有慢性疾病如糖尿病或心血管疾病的人士，在食用蘋果醋前應諮詢醫療專業意見。
- 在減重方面，建議大家將蘋果醋作為健康飲食和生活方式的輔助，它並不能取代均衡飲食及運動，更非取代傳統藥物及作為主要的減重策略。
如有任何疑問，應儘快尋求專業醫療意見。欲了解更多，歡迎聯絡浸信會東九龍醫療中心—營養治療中心，電話2339 8137或電郵至[email protected]。
專欄：浸醫與您
撰文：浸信會東九龍醫療中心營養師趙港樑