蘋果醋真的這麼神奇？營養師分享三大益處！

蘋果醋不僅在烹飪中用途甚廣，也因其潛在的健康益處，這種價格親民且容易取得的營養補充劑近年備受追捧。從幫助血糖管理到協助減重，蘋果醋被認為能治療多種疾病。然而，部分健康問題仍尚缺乏科學證據支持。這次為大家介紹三種較為有科學依據的益處，以及如何將蘋果醋應用於日常飲食中。

