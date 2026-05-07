飲食健康｜飲品加蜂蜜易致脂肪肝 醫生推薦2種糖最安全 近乎0熱量加甜首選

不少人都會在飲品中加甜味，甚至會覺得加蜂蜜要比砂糖或糖漿有益，但事實卻未必如此。台灣家庭醫學科醫生許書華警告這其實是個健康陷阱；她指蜂蜜或黑糖不僅會導致血糖上升，蜂蜜中的果糖更會直接衝擊肝臟，增加形成脂肪肝風險。若然真的無法戒掉甜味，她建議優先選擇羅漢果糖或赤藻糖醇，減輕身體代謝負擔。

