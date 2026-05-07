飲食健康｜飲品加蜂蜜易致脂肪肝 醫生推薦2種糖最安全 近乎0熱量加甜首選
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不少人都會在飲品中加甜味，甚至會覺得加蜂蜜要比砂糖或糖漿有益，但事實卻未必如此。台灣家庭醫學科醫生許書華警告這其實是個健康陷阱；她指蜂蜜或黑糖不僅會導致血糖上升，蜂蜜中的果糖更會直接衝擊肝臟，增加形成脂肪肝風險。若然真的無法戒掉甜味，她建議優先選擇羅漢果糖或赤藻糖醇，減輕身體代謝負擔。
黑糖本質為蔗糖 蜂蜜游離果糖直衝肝臟
許書華醫生在Facebook專頁分享了關於手搖飲品甜味劑迷思。她解釋了無論是白砂糖、紅糖還是黑糖，其化學本質皆為蔗糖，差別只在於製作過程。雖然黑糖保留了少量礦物質與多酚，但對血糖上升反應幾乎與一般糖無異。此外，備受大眾推崇蜂蜜亦非絕對健康。許醫生指出，蜂蜜中果糖屬於游離態，飲用後對肝臟衝擊速度甚至比蔗糖更快，更容易加重肝臟負擔。
比較6種加甜方法 蜂蜜糖漿竟包尾
從代謝健康角度出發，許醫生為無法戒除手搖飲品大眾，列出了一個「微糖實戰排行榜」。她一再強調「適量」才是大原則，絕對不能將微糖當作免死金牌。
|排名
|糖分種類
|健康影響及醫生建議
|第1名
|羅漢果糖、赤藻糖醇
|不經肝臟代謝，幾乎零熱量且不刺激胰島素，是對身體及肝臟最友善微糖首選。
|第2名
|純蔗糖糖漿
|需經酵素分解才能吸收，代謝速度較慢。研究指相同熱量下，造成肝臟脂肪堆積情況較溫和；點微糖（約3至5克）配茶相對安全。
|第3名
|蜂蜜
|雖含多酚與微量礦物質，具輕微抗氧化功效。但其果糖比例達38%至40%且為游離態，飲用後會直接衝擊肝臟。
|第4名
|黑糖糖漿
|熱量極高，通常以鋪底方式加入飲品，極難做到真正「微糖」。一杯500毫升黑糖珍珠奶茶含糖量可達60至90克，嚴重超標。
|第5名
|果糖、高果糖糖漿
|堪稱肝臟殺手。研究指連續兩周攝取高果糖糖漿飲料，會顯著增加肝臟脂肪並導致胰島素敏感度下降。
|包尾
|來路不明蜂蜜糖漿
|國際調查指近半進口蜂蜜疑似摻假（如混入米糖漿）。若飲品成分不透明且價格異常便宜，應視同高果糖糖漿處理，強烈建議少喝。