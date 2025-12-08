血管健康｜做錯一步=白飲 洛神花茶促進血管再生 中醫拆解6大功效久坐久站必飲

不少人都有長時間久坐或站立陋習，日積月累之下容易導致血液循環欠佳，進而引發各種血管甚至心臟毛病。有研究就指出，廣泛存在於綠色蔬菜中的花青素對血管其實甚為有益。中醫師陳潮宗特別推介有「花青素之王」美譽的洛神花，並講解一種自製洛神花茶方法，每日2杯有助促進血管內皮再生，同時改善血管的彈性與通透性。

