血管健康｜做錯一步=白飲 洛神花茶促進血管再生 中醫拆解6大功效久坐久站必飲
廣告
不少人都有長時間久坐或站立陋習，日積月累之下容易導致血液循環欠佳，進而引發各種血管甚至心臟毛病。有研究就指出，廣泛存在於綠色蔬菜中的花青素對血管其實甚為有益。中醫師陳潮宗特別推介有「花青素之王」美譽的洛神花，並講解一種自製洛神花茶方法，每日2杯有助促進血管內皮再生，同時改善血管的彈性與通透性。
擁「血管保護傘」美譽 洛神花修復內皮細胞防病變
台灣中醫師陳潮宗早前於其YouTube頻道「Dr.Nice陳潮宗中醫」解釋，指花青素屬於黃酮類化合物的一種，是賦予植物呈現紅色、藍色及紫色等色澤的天然色素。根據研究顯示，花青素具備抗發炎、抗氧化，以及促進血管內皮再生的修復功能，並展現出改善血管彈性與通透性的潛力，因此被醫學界譽為「血管的保護傘」。
花青素6大功效 防靜脈曲張兼穩血糖
花青素對人體有多重保健功效，除了護血管外，亦涵蓋眼部及腸道健康。以下為花青素的6大益處：
- 強化血管彈性：有助促進血液循環，減少因久站久坐引起的靜脈曲張及痔瘡不適。
- 穩定血糖：能改善胰島素敏感性，增加葡萄糖耐受量，有助預防二型糖尿病及穩定血糖水平。
- 腦部保健：促進腦部血流，有助提升語言能力、注意力及記憶力。
- 維護腸道泌尿健康：促進益生菌生長，強化腸道屏障功能並抑制細菌附著。
- 護眼美肌：維持皮膚與眼部健康，令膚色明亮、視力清晰。
- 延緩衰老：具抗氧化及抗發炎功效，協助清除體內自由基，延緩細胞老化。
建議每日1、2杯洛神花茶 滾水沖泡易致營養素流失
陳潮宗提到，洛神花是日常生活中常見的色素與調味來源，近年更成為抗氧化的代表性食材。其花萼不僅富含花青素，還含有機酸，兼具美味與營養。研究建議，成人每日的花青素攝取量約為50毫克，雖然它普遍存在於綠色蔬菜或天然植物茶飲中，但洛神葵因含量豐富，故擁有「花青素之王」的美名。
針對洛神花茶的沖泡方式，陳醫師提供以下黃金比例及注意事項：
- 材料：洛神葵花萼2至3朵。
- 水量：約700毫升。
- 水溫關鍵：冷熱皆宜，但建議水溫控制在60度以下。這是因為超過60度的高溫容易導致珍貴的花青素流失，影響功效。
- 浸泡時間：約5至10分鐘。
- 調味：視乎個人口味，可加入冰塊或少許蜜糖增添酸甜風味，一般情況下無須額外加糖。