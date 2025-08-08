血管年齡｜40歲起血管易老化 醫生教飲2款茶血管逆齡 預防中風腦退化2種發酵食物必食

你是否常覺得自己看起來比實際年齡更顯老？這可能是「血管年齡」超齡的無聲警號。日本愛媛大學的抗老專家伊賀瀨道也醫師指出，血管的老化會悄然奪走健康和年輕的外貌。他特別推薦兩款天然茶飲，能為身體補充抗氧化營養素，預防動脈硬化和血栓，並分享日常養護腸道的好習慣，這些都是身體寶貴的回春秘訣。

