血管年齡｜40歲起血管易老化 醫生教飲2款茶血管逆齡 預防中風腦退化2種發酵食物必食
40歲起血管老化 增中風腦退化風險
人體中99%的血管是微血管，負責將氧氣和養分輸送到全身各處。一旦這些「運輸管道」出現問題，氣色自然會變得黯淡，整個人看起來也會顯老。據日本傳媒《週刊PRIME》報道，愛媛大學抗老專家伊賀瀨道也醫生指出，微血管功能從40歲開始會逐漸衰退，而慢性發炎或生活壓力都會加速血管老化，除了影響外表如面上皺紋增加、頭髮失去光澤以外，亦可以導致各種嚴重疾病如血栓形成引致的中風、腦退化等等。
抗老專家推薦2大「血管逆齡茶」
要保護血管健康，伊賀瀨道也醫生就特別推薦2款「逆齡茶飲」，對中高齡人士而言特別合適。
1.肉桂茶：微血管雙重防護
肉桂是一種常見的香料，富含能強化微血管的天然物質「Tie2」，這是一種活化血管內皮細胞的因子，猶如血管的「黏著劑」，能穩固血管壁，防止滲漏或破裂，對維持微血管健康至關重要。肉桂亦有助抑制飯後血糖飆升；如血糖長期過高，血管有如浸泡在糖水，容易加速發炎，促使壞膽固醇堆積，形成動脈硬化斑塊。
肉桂茶不僅抗老，同時亦有助保護心血管。肉桂的風味溫潤，除單獨飲用亦可搭配紅茶或甜品，甚至加入咖哩、燉肉料理中，健康之餘不失美味。
2.南非國寶茶：抗氧化與抗血栓
南非國寶茶不含咖啡因、無礙睡眠，更重要的是它擁有極高抗氧化及抗發炎能力。南非國寶茶中的多酚能有效緩解血管發炎，促進血液循環，同時防止壞膽固醇在血管內氧化，延緩動脈硬化，降低中風風險；南非國寶茶適合晚上飲用，既能放鬆又能保護血管。
腸道與血管關係密切 多食2種食物吸收益菌
除茶飲的輔助，伊賀瀬道也醫生提醒日常飲食亦不容忽視。他解釋指腸道裡面的好菌會產生「短鏈脂肪酸」，能抑制體內發炎反應，進而預防動脈硬化。要讓腸道好菌茁壯生長，膳食纖維是最佳的養分來源。各式蔬菜、海藻類都是理想選擇，再搭配乳酪、納豆等富含益菌的發酵食品，堪稱保持血管青春的完美組合。
另外，少食高鹽、反式脂肪及高溫油炸食品，改用橄欖油、亞麻仁油等健康油脂，能減少Omega-6脂肪酸的攝取，改善慢性發炎。攝取菠菜、香蕉等高鉀蔬果也有助於排鈉、穩定血壓、保護血管。
鍛鍊1個部位強化血液循環
日常保健方面，醫生建議每星期浸浴5次、每日睡眠時間至少7小時，配合規律運動尤其是鍛鍊小腿肌肉，能促進血液回流、加強循環。建議進行肌力訓練和輕鬆的健走或跑步，不僅能讓血管更年輕，還能幫助保持體態輕盈，提升氣色。