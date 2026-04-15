膽固醇｜4星期膽固醇減30% 專家推4大食材組合 毋須食藥逆轉血管疾病風險
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人體必需之膽固醇一旦於血液中積聚過量，將大幅增加罹患心血管疾病之風險。加拿大營養學界曾提出一套名為「組合飲食法」（Portfolio Diet）之膳食策略，透過特定植物性食材之配搭，能於四周內令體內低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）水平顯著下降近三成。
飽和脂肪降受體數量 阻礙低密度脂蛋白代謝
綜合英媒《經濟學人》及相關醫學資訊，膽固醇乃構成細胞膜及合成睪酮、雌激素等重要荷爾蒙之必需物質。人體內大部分膽固醇由肝臟合成，並依賴低密度脂蛋白等載體分子輸送至全身。
血液中LDL濃度之所以過高，往往源於肝臟內「低密度脂蛋白受體」數量不足。此類受體原負責回收已完成傳輸任務之LDL，並將其排入腸道清除；惟當日常飲食攝取過量飽和脂肪（如牛油、芝士、肥肉及椰子油），將抑制受體數量，導致LDL因清理過程減慢而積聚於血管內。
「組合飲食法」4大核心元素
為積極改善血脂指標，加拿大多倫多大學營養學家大衛‧詹金斯（David Jenkins）研發出「組合飲食法」，旨在透過阻擋膽固醇吸收以調節代謝。在相關之臨床隨機對照試驗中，受試者每日攝取以下四大核心食材，成功令LDL水平下降近3成：
- 大豆蛋白（每日50克）：透過進食豆腐、豆漿等大豆製品攝取。
- 杏仁（每日30克）：為身體提供優質油脂與植化素。
- 黏性纖維（每日20克）：可從蘋果、燕麥及大麥等富含水溶性纖維之食材中獲取。
- 植物固醇（每日2克）：普遍存在於各類堅果與種子之中。
難攝取足量植物固醇 營養師倡維持多元飲食
雖然臨床實驗數據理想，惟大眾於日常膳食中實難以單靠天然食物攝取達2克之植物固醇。台灣營養師孫語霙指出，以橄欖油為例，若要達致該建議劑量，等同每日需飲用約一點五瓶標準容量之橄欖油。因此，營養學界建議市民可透過大幅增加蔬果攝取量、並同時降低肉類脂肪攝取，以均衡且多元之飲食習慣維持體內膽固醇平衡；有需要之人士亦可考慮透過特定保健食品作輔助，以攝取足夠之植物固醇。