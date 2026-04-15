膽固醇｜4星期膽固醇減30% 專家推4大食材組合 毋須食藥逆轉血管疾病風險

人體必需之膽固醇一旦於血液中積聚過量，將大幅增加罹患心血管疾病之風險。加拿大營養學界曾提出一套名為「組合飲食法」（Portfolio Diet）之膳食策略，透過特定植物性食材之配搭，能於四周內令體內低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）水平顯著下降近三成。

