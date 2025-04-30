飲食營養｜ 獲封「平價血管清道夫」 黑木耳擴張血管預防中風 配搭3種食物效果倍增

黑木耳是一種常見且價格實惠的食材。有營養師引述近期研究，指黑木耳中的多醣體能促進膽酸的排泄並降低壞膽固醇，令黑木耳有潛力成為天然的「血管清道夫」。雖然如此，有專家亦提醒黑木耳的膳食纖維會促進腸胃蠕動，因此容易腹瀉的人應避免過量食用。

