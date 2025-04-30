飲食營養｜ 獲封「平價血管清道夫」 黑木耳擴張血管預防中風 配搭3種食物效果倍增
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黑木耳是一種常見且價格實惠的食材。有營養師引述近期研究，指黑木耳中的多醣體能促進膽酸的排泄並降低壞膽固醇，令黑木耳有潛力成為天然的「血管清道夫」。雖然如此，有專家亦提醒黑木耳的膳食纖維會促進腸胃蠕動，因此容易腹瀉的人應避免過量食用。
研究揭黑木耳具心血管益處
台灣營養師薛曉晶社交平台發文，指過去10年的研究發現黑木耳中的多醣體，尤其是β-葡聚糖，對心血管健康有顯著的幫助；據2024年發表於期刊《Nutrients》的一項系統性研究指出，黑木耳中的多醣體能抑制體內合成膽固醇的酶，並促進膽酸排泄，加速膽固醇代謝，進而改善血脂運輸，幫助降低血中壞膽固醇。
薛曉晶續指，有關機制令黑木耳有潛力成為天然的血管清道夫，對預防心血管疾病如動脈硬化或血栓形成有幫助。雖然針對人體的大規模臨床研究仍然有限，但已有不少動物實驗和初步人體研究正在進行，未來的發展值得期待。
黑木耳有助排毒排便
薛曉晶提醒，黑木耳富含膳食纖維，能促進腸道蠕動，幫助排毒排便，特別適合現代人忙碌且經常在外用膳、纖維攝取不足的生活方式。綜合而言，薛曉晶指黑木耳是飲食中平價的「心血管守護神」，建議在炒菜時加入一些黑木耳。
儘管黑木耳富含多種營養素，某些人群在食用時需特別注意。養生專家王明勇曾指出，由於黑木耳的膳食纖維能活化胃腸蠕動，容易腹瀉的人應避免過量食用。
黑木耳配搭3種食物益處加倍
1.木耳+水=清腸胃
木耳含豐富膳食纖維，但如果想改善便秘問題就必須要配合充足水份，否則反而會成為便秘原因。
2.木耳+蝦＝紓緩關節炎
木耳含鐵，與含有銅的蝦一起吃有助於轉變鐵為帶氧的血紅素，進而使皮膚呈現健康的血色，同時能夠豐潤秀髮、減輕關節炎疼痛。
3.木耳+蛋=強化牙齒骨骼
蛋、木耳都含有磷及鈣，一同食用會形成磷酸鈣，有助強化牙齒及骨骼，對於骨折患者的復原亦非常有效。