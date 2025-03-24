降血糖｜飲錯方法功效「清零」 呷醋可降血糖抗三高 只需10毫升1個步驟變降血糖神器

呷醋有益健康？有營養師指出，醋是一種簡單且天然的血糖調節工具。有研究顯示，醋能有效降低餐後血糖，特別是在食白飯、麵包、番薯等澱粉類食物時，醋能防止血糖急升。然而專家亦提醒，醋如遇兩種物質，恐會令降血糖機制失效。

