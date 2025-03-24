降血糖｜飲錯方法功效「清零」 呷醋可降血糖抗三高 只需10毫升1個步驟變降血糖神器
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呷醋有益健康？有營養師指出，醋是一種簡單且天然的血糖調節工具。有研究顯示，醋能有效降低餐後血糖，特別是在食白飯、麵包、番薯等澱粉類食物時，醋能防止血糖急升。然而專家亦提醒，醋如遇兩種物質，恐會令降血糖機制失效。
醋降血糖3大機制
台灣營養師楊承樺在其臉書專頁「運動營養師 楊承樺」中指出，有研究發現醋能幫助降低餐後血糖，尤其是食用大量碳水化合物（如白飯、麵包、番薯）時，飲少量的醋有助避免血糖飆升，其機制主要有3：
1.抑制澱粉酶
醋能抑制負責分解澱粉的酵素「α-澱粉酶」，讓澱粉消化變慢，緩和血糖上升變
2.增加細胞對葡萄糖的吸收
研究顯示，醋可能促進肌肉細胞吸收葡萄糖，減少血糖在血液中停留時間。
3.透過基因調控影響代謝
部分動物與人體研究發現，醋可能影響某些與血糖調控相關的基因表現，進一步穩定血糖。
注意3大禁忌 降血糖效果「清零」
楊承樺提醒，醋的降血糖效果並非在所有情況下都有效。如果與「單糖」或「精緻糖」同時食用，醋的降血糖效果將失效；具體而言，以下飲食方法都會令醋的降血糖功效喪失：
- 醋＋可樂（可樂的糖分是單糖，醋無法干涉）
- 醋＋糖果（精緻糖會直接被吸收，醋攔不住）
- 醋＋含糖飲料（加再多醋，血糖還是會飆升）
正確「呷醋」方法10毫升就有效
楊承樺續指，有研究顯示每日攝取10至30毫升的醋，能降低餐後血糖反應；在2型糖尿病患者中，醋不僅降低了空腹血糖，還降低了糖化血色素，顯示其對長期血糖控制的潛在幫助。另一項研究則發現，每增加1毫升醋的攝取，空腹血糖可降低約1.255 mg/dL，增加醋的攝取量可能帶來更好的效果。
楊承樺提醒，醋只是減緩澱粉類食物消化速度的工具，攝入的熱量仍會進入體內，只是血糖上升的速度較緩和，減輕胰島素的負擔。要達到最佳效果，他建議在餐前飲用1至2湯匙的醋，並加水稀釋以減少對胃的刺激；另外亦可將醋與澱粉類食物如飯、麵、薯仔等一起食用，或加入沙律、醬汁或泡菜中，讓醋成為簡單又天然的血糖調節神器。