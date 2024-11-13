預防三高｜30多歲女血脂體脂超標 食1物代替白飯 1年減44磅降三高

體重或膽固醇水平過高，中風或心肌梗塞的風險也會隨之增加。有醫生分享病例，指一名30多歲的女子體脂及血脂水平過高，隨時引發心血管疾病。醫生建議她改變飲食習慣，食用一種食物取代白飯，最終成功在一年內減去20公斤體重，患心血管疾病風險隨之大減。醫生表示，這種食物對於想減肥的人士特別適合，過程遣送之餘亦有助降低三高及中風風險。

