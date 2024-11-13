預防三高｜30多歲女血脂體脂超標 食1物代替白飯 1年減44磅降三高
體重或膽固醇水平過高，中風或心肌梗塞的風險也會隨之增加。有醫生分享病例，指一名30多歲的女子體脂及血脂水平過高，隨時引發心血管疾病。醫生建議她改變飲食習慣，食用一種食物取代白飯，最終成功在一年內減去20公斤體重，患心血管疾病風險隨之大減。醫生表示，這種食物對於想減肥的人士特別適合，過程遣送之餘亦有助降低三高及中風風險。
體脂與血脂過高 女子靠一種食物一年減44磅
台灣家庭醫學科醫生陳欣湄在當地節目《健康2.0》分享病例；該名30多歲的女子體重超過80公斤，不僅體脂高，血脂水平也偏高。陳醫生提醒她必須減肥，否則容易引發心血管疾病，並為她制定了兩大減肥方案：規律運動和高纖飲食。在飲食方面，陳醫生建議她以燕麥取代白飯作為主食。經過一年多的努力，她成功減重20公斤（約44磅），且過程中並無痛苦。
燕麥可降三高兼預防中風
燕麥對健康有何益處？陳欣湄醫生指出，燕麥是一種超級食物，富含營養素，尤其是膳食纖維，對於減重者來說非常適合，因為它能增加飽足感。此外，燕麥中含有「β-葡聚醣」，研究顯示，攝取3克的β-葡聚醣（相當於75克生燕麥）有助於控制總膽固醇，並降低「低密度脂蛋白膽固醇」（LDL）。
燕麥食用建議
- 在日常飲食中加入燕麥
- 20g的燕麥等於1份主食，以一個成年人每餐要吃2份主食來計算，即是要以40g燕麥來取代白飯，才能真正有效控制體重與三高
- 選擇不經切割的燕麥，保留更多β-葡聚醣及其他營養
膽固醇過高可致冠心病及中風
據香港心臟專科中心資料，血脂是指血液中所含的脂肪，主要包括膽固醇和三酸甘油脂；據醫管局資料，膽固醇來自所有肉類、魚類、家禽、貝殼類、蛋黃和奶類產品。血液中的膽固醇，只有20至30%是直接由食物吸收，絕大部份是由肝臟所製成。
血液中含過高的膽固醇、甘油三酸脂、低密度蛋白膽固醇（「壞」膽固醇）及過低的高密度脂蛋白膽固醇（「好」膽固醇）都可能導致冠心病及中風。在飲食中適當的節制膽固醇、脂肪，尤其飽和脂肪及糖份，注重其他有利營養素的攝取，以及保持理想體重，都有助減低冠心病及中風發生的機會。
減少進食脂肪要訣
- 選購瘦肉和魚類
- 避免購買午餐肉、香腸、腩肉、腳、骨、排骨、皮、腸、臘味、燒味等
- 無論動物油或植物油均含高熱量，烹調宜用植物油，但份量要每天不超過2湯匙
- 烹調法可考慮少油快炒，或選用微波爐及易潔鑊
- 撇去湯汁上面的油，避免食用脂肪和皮層
- 避免所有汁和濃湯汁如甜酸獻汁
- 少吃燉品
在外用膳時須注意
- 菜式選擇清蒸、白灼、或焗等，特別的小菜應向服務員查詢其材料及製法
- 一般肉粥、時菜肉絲湯粉麵、烏冬等都可以進食、少吃炒粉飯和麵，且避免添加熟油
- 較多油的肉及菜，要用水洗掉表面肥油
- 三文治不妨走牛油及沙律醬