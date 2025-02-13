常食麵包34歲男血脂超標5倍 靠食3款魚2個月改善80% 醫生拆解正確食法1種魚最有效
廣告
一名34歲的男子因三酸甘油脂水平超標五倍，面臨心血管疾病的風險。然而，他通過調整飲食，在2個月內將三酸甘油脂水平降低了80%，且無需服藥。醫生指出，一種魚類對改善血脂最為有效，且營養豐富。
平日多食麵包 34歲男血脂超標
台灣家醫科醫生魏士航分享了個病例：一名34歲的科技公司員工，雖然自稱平日注意飲食，但在體檢中發現血脂過高，三酸甘油脂達到800mg/dl，超出正常值五倍（正常值應低於150mg/dl）。該男子平日喜愛麵食和麵包。
不靠食藥3招改善血脂
由於患者希望不依賴藥物治療，魏醫生提出了三項飲食建議，最終使其三酸甘油脂水平降低了80%：
1.減少碳水化合物攝取
營養師為患者制定了一個專屬飲食計劃，重點是減少碳水化合物的攝取，逐步戒掉麵食和麵包等精緻澱粉食品。
2.增加Omega-3脂肪酸攝取
兩個月後，患者的三酸甘油脂水平有所下降，但仍偏高。魏醫生建議增加魚類攝取，如秋刀魚、三文魚和鰻魚，以提高Omega-3脂肪酸的攝取量。
3.調整蛋白質攝取比例
調整飲食中優質蛋白質的比例，包括豆漿、豆腐和毛豆等植物性蛋白質。
再過兩個月後，該男子的三酸甘油脂指數降至167mg/dl，接近正常值，心血管疾病的風險大幅降低。
魏醫生指出，Omega-3具有抗發炎、降血壓和減少抑鬱等多種功效。對於減肥人士，Omega-3還能促進肝臟脂肪酸氧化，減少脂肪酸轉化為三酸甘油脂，並增加脂蛋白酯酶活性，從而降低血液中的三酸甘油脂濃度。
魚類中的Omega-3含量
魏醫生強調，Omega-3是人體必需的好油脂，但需從飲食中攝取。魚類是優質的Omega-3來源，以下是幾種魚的Omega-3含量（每100克計算）：
- 秋刀魚：5199mg
- 三文魚：2665mg
- 鱸魚：196mg
- 馬友：1348mg
- 石斑：178mg
- 香魚：991mg
5類人避免過量攝取Omega-3
魏醫生提醒，雖然Omega-3對健康有益，但過量攝取魚油可能引起腸胃不適或其他副作用。他建議成年人每日Omega-3攝取量不超過2000mg。此外，魚油可能影響凝血功能，以下人士應避免攝取：
- 凝血功能異常或服用抗凝血藥物者
- 懷孕後期的婦女
- 近期需手術的患者
- 素食者
- 對海鮮過敏者