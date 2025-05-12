補鈣飲品｜營養更勝牛奶豆漿 醫生推薦1款補鈣飲品 穩定血糖護肝防便秘

早餐飲品當中，牛奶或豆漿向來是大眾化的常見選擇，但有醫生就指出有另一款飲品同樣是健康之選；它不但營養密度極高，其鈣含量甚至比牛奶或豆漿更高，同時更含有2種較罕見的營養素，能有效調節腸道菌群及促進肝臟代謝，所含有的優質油脂還可以延緩血糖上升，特別適合糖尿病患者及低糖飲食者。

