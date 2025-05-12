補鈣飲品｜營養更勝牛奶豆漿 醫生推薦1款補鈣飲品 穩定血糖護肝防便秘
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早餐飲品當中，牛奶或豆漿向來是大眾化的常見選擇，但有醫生就指出有另一款飲品同樣是健康之選；它不但營養密度極高，其鈣含量甚至比牛奶或豆漿更高，同時更含有2種較罕見的營養素，能有效調節腸道菌群及促進肝臟代謝，所含有的優質油脂還可以延緩血糖上升，特別適合糖尿病患者及低糖飲食者。
芝麻糊鈣含量更勝牛奶豆漿
台灣家庭醫學會專科醫生李思賢在社交平台稱，早餐不一定要選擇牛奶或豆漿；芝麻糊是一個更健康且營養豐富的選擇。他指出芝麻含有豐富的礦物質，如鎂、鋅、鐵和鉀，尤其是鈣含量在植物界中名列前茅，對骨骼健康有顯著的幫助。
2大營養素抗氧化兼護肝
芝麻中含有的芝麻素（sesamin）及芝麻酚（sesamol）是2種珍貴的天然多酚，具有抗氧化功能，並能調節腸道菌群和促進肝臟代謝，對健康有多重益處。李思賢續指，芝麻中超過一半的成分是優質油脂，這些不飽和脂肪酸能延緩餐後血糖上升，增加飽足感，讓人不易感到飢餓。芝麻的低糖含量和無精製碳水化合物特性，使其成為糖尿病患者和低糖飲食者的理想早餐能量來源。
醫生分享芝麻飲品食譜
李思賢最後分享了他製作芝麻飲品的方法；他習慣以黑芝麻和白芝麻「2:1」的比例，不加水或糖，直接用攪拌機打成濃稠的芝麻糊。每天早上只需取一匙芝麻糊，加熱水沖開，即可享用一杯香濃溫暖的早餐飲品。
圖片來源：FB「思思醫師，陪你健康的好朋友」