飲食營養｜西芹護血管降血壓 1種食法具抗癌功效 早餐前食用快速補水抗氧化
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高血壓可引致多種心血管疾病，但與此同時高血壓問題在香港卻相當常見；有統計推算，本港就有約190萬人患高血壓。有醫生指出，西芹含有天然抗發炎成分，有助血管、腦部以至某些癌細胞代謝，降低血管內皮的慢性發炎，從而降低血壓。
芹菜含獨特植化素 促使血管放鬆改善血壓
台灣家醫科醫生李思賢指出，西芹包含多種有益成分，對血壓控制及血管健康有顯著作用；西芹含有豐富鉀離子且鈉含量低，有助調節體內電解質平衡；此外西芹亦含有獨特的植化素「phthalides」能促使血管壁平滑肌放鬆，有效降低血壓，其效果在部分臨床及動物實驗中已獲證實，甚至有研究指連續數星期食用適量西芹，血壓已有顯著改善。
李思賢續指，西芹含有的黃酮類化合物「apigenin」（俗稱芹菜素）具有天然抗發炎特性，不僅能降低血管內皮的慢性發炎反應，還可能調節免疫系統與荷爾蒙代謝，對血管、腦部健康及部分癌細胞代謝均有正面影響。
富含纖維素 過量食用可致腸胃不適
西芹富含纖維素，同時以非水溶性纖維為主，能增加糞便體積並促進腸道蠕動。李思賢提醒，對於已有便秘、腸道動力不足或常見腹脹者，過量食用西芹反而可能加重便秘，不適合大量攝取。建議依個人體質及腸道狀況調整食用量，避免引起不適。針對較易引起腸胃不適的患者，李醫師建議可改選秋葵或小松菜替代，兩者同樣具備血管健康益處且較為腸胃友善。
芹菜汁有助快速補水最大程度保留防癌功效
對於近年流行的芹菜汁，李思賢指芹菜汁含有維生素K、C、鉀、多酚類，適合早上食用固體食物前快速補充電解質，並有助提升心血管彈性及降發炎，但李醫生亦提醒指榨汁過程會將過濾掉大部分粗纖維，對腸道蠕動的幫助不如直接食用整棵芹菜明顯。
台灣營養醫學專家洪泰雄曾指出，西芹含有豐富維他命C、鉀離子及植化素，有助提升免疫力、抗氧化、抗發炎，甚至具有防癌作用，但同時指出具有防癌潛力的「芹菜素」集中在西芹葉而非莖部，故將整株西芹榨汁飲用被認為可最大程度保留芹菜素，獲取最大防癌功效。