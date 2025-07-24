飲食營養｜西芹護血管降血壓 1種食法具抗癌功效 早餐前食用快速補水抗氧化

高血壓可引致多種心血管疾病，但與此同時高血壓問題在香港卻相當常見；有統計推算，本港就有約190萬人患高血壓。有醫生指出，西芹含有天然抗發炎成分，有助血管、腦部以至某些癌細胞代謝，降低血管內皮的慢性發炎，從而降低血壓。

