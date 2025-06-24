飲食營養｜西蘭花煮太熟抗癌力大減 加1種調味料保住營養精華 專家拆解4大功效抗氧化穩血糖

十字花科蔬菜向來被視為優質抗癌食物，有專家就指出，這類蔬菜中的主要成分「異硫氰酸酯」不僅有助於防癌，還具備抗發炎、抗氧化、促進肝臟解毒及調節血糖潛力。專家指有關蔬菜生食能保留最多異硫氰酸酯，如選擇熟食就要留意別過份加熱，又或者選擇與1種調味料一同食用，有助避免異硫氰酸酯流失。

