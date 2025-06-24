飲食營養｜西蘭花煮太熟抗癌力大減 加1種調味料保住營養精華 專家拆解4大功效抗氧化穩血糖
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十字花科蔬菜向來被視為優質抗癌食物，有專家就指出，這類蔬菜中的主要成分「異硫氰酸酯」不僅有助於防癌，還具備抗發炎、抗氧化、促進肝臟解毒及調節血糖潛力。專家指有關蔬菜生食能保留最多異硫氰酸酯，如選擇熟食就要留意別過份加熱，又或者選擇與1種調味料一同食用，有助避免異硫氰酸酯流失。
十字花科蔬菜富含抗癌物 有助抑制癌細胞活性
台灣營養專家洪泰雄指出在其社交媒體上分享指，十字花科蔬菜中的抗癌成分異硫氰酸酯，是一類含硫的植物化合物，主要來自於十字花科植物中的前驅物質「葡萄糖硫苷（Glucosinolates）」。當這些蔬菜被切碎、咀嚼或加熱時，酵素（myrosinase，硫配糖體酶）會將葡萄糖硫苷轉化為活性的異硫氰酸酯。
洪泰雄指出，常見的富含異硫氰酸酯的十字花科蔬菜包括西蘭花（尤其是西蘭花芽苗）、椰菜花、小棠菜、黃芽白、椰菜、芥菜、羽衣甘藍、小松菜及芥蘭等。有科學研究證實，異硫氰酸酯具有防癌抗癌作用，能抑制致癌物的活化並促進癌細胞凋亡，這在大腸癌、乳癌及攝護腺癌的研究中尤為常見。
專家拆解異硫氰酸酯4大功效
- 抗癌作用：可抑制致癌物活化、促進癌細胞凋亡，常見於大腸癌、乳癌、攝護腺癌研究中。
- 抗氧化／抗發炎：可活化體內的抗氧化酵素，如Nrf2路徑（提高細胞自我防護力）。
- 肝臟解毒：促進肝臟第二期解毒酵素作用，有助代謝環境毒素。
- 幫助血糖調節：部分研究指出可幫助胰島素敏感性改善。
煮熟後加1種調味料減營養流失
洪泰雄續指，十字花科蔬菜生食時可以保留較多的酵素硫配糖體酶；適量加熱（如蒸3～4分鐘）則能幫助消化。若打算熟食，洪泰雄就建議可混合芥末一同食用，因芥末含有類似酵素的物質，能補強加熱後酵素流失的轉換能力，令蔬菜在烹煮過程中保留最多的異硫氰酸酯。