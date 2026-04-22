飲食營養｜ 西蘭花1個部位常被當廚餘 實藏40%營養精華 2大降血糖成份遠勝椰菜

日常處理西蘭花時，不少人習慣將硬莖直接切除丟棄。台灣營養師陳珮淳指出，西蘭花莖其實蘊藏豐富營養，若將其丟棄，等同流失整棵蔬菜約40%的精華。只要經過適當處理，西蘭花莖不僅能補充大量維他命C與膳食纖維，其口感亦相當清脆甜美。

