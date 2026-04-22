飲食營養｜ 西蘭花1個部位常被當廚餘 實藏40%營養精華 2大降血糖成份遠勝椰菜
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日常處理西蘭花時，不少人習慣將硬莖直接切除丟棄。台灣營養師陳珮淳指出，西蘭花莖其實蘊藏豐富營養，若將其丟棄，等同流失整棵蔬菜約40%的精華。只要經過適當處理，西蘭花莖不僅能補充大量維他命C與膳食纖維，其口感亦相當清脆甜美。
維他命C密度極高 膳食纖維助穩血糖
陳珮淳解釋，削去粗硬外皮後的西蘭花莖，其營養價值不容忽視。大眾普遍以為柑橘類或椰菜（高麗菜）的維他命C含量最高，但其實西蘭花的維他命C密度極高，部分品種的莖部甚至比頂端花球更為密集，有助養顏美容及提升身體防護力。
此外，西蘭花莖含有豐富的膳食纖維，比起水分較多的椰菜，其纖維結構更為扎實，進食後能有效促進腸道蠕動、穩定血糖波動並增加飽足感。其內部肉質爽脆多汁，口感猶如菜心般清甜。
料理關鍵在於徹底去皮 3種食法去苦增鮮
要將西蘭花莖變成美味佳餚，處理的關鍵在於「去皮」。陳珮淳建議使用削皮刀徹底削去外層，直至露出嫩綠半透明的內芯，這樣便能去除硬柴口感，變得清脆多汁。處理後的嫩莖口感介乎大頭菜與蘆筍之間，她推薦大家嘗試以下3種料理方法：
- 涼拌醃製：將莖部切成薄片後，加入少許鹽抓醃約10分鐘以逼出苦水。隨後用冷開水沖洗，再拌入蒜末、麻油、小量糖及辣椒調味。此食法口感爽脆，適合注重熱量攝取及補充維他命C的人士。
- 煮成濃湯：將莖部切小塊，配搭洋蔥與馬鈴薯一同煮軟，最後用攪拌棒打碎。西蘭花莖的天然纖維能令湯底變得滑順，毋須額外加入麵粉勾芡，適合減醣飲食或家有挑食兒童的家庭。
- 大火快炒：將底部莖切成約0.2公分的圓片，在花球下鍋大約30秒後跟著入鍋快炒。莖片能充分吸收醬汁，配搭花球能讓整道菜式的口感層次更為豐富。