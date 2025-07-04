記憶力衰退｜女子記憶力衰退「過目即忘」 每日1款飲品1個月逆轉 營養學專家：早餐必飲
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尤其是步入中年之後，不少人都會發現自己有記憶力衰退情況。就醫生就指曾接收一名40多歲、有記憶力衰退問題女患者，醫生就建議患者每日在豆漿裡面加入一匙卵磷脂粉，配合規律運動及充足睡眠之下，相隔1個月記憶力已有顯著改善。
40歲女記憶力衰退 日飲1款飲品1個月大幅改善
營養功能醫學醫生劉博仁在其社交平台專頁分享，指早前一位40多歲的女患者因記憶力衰退而求醫，指自己「事情轉身就忘了」、「說話說一半就卡住」。劉醫生建議她每天補充適量卵磷脂粉，並配合規律運動和充足睡眠。患者1個月後覆診，稱記憶力較以往清晰，說話也不再卡住。
卵磷脂具2大作用 改善記憶力保護神經細胞
劉醫生指，卵磷脂的關鍵成分是磷脂醯膽鹼，這種成份在大腦主要扮演2種角色：
- 幫助製造乙醯膽鹼：一種神經傳導物質，負責讓腦神經之間順利傳遞訊息，是記憶力和學習的關鍵。
- 修補神經細胞膜：磷脂醯膽鹼會維持細胞膜彈性，保護神經細胞健康。
劉醫生引述一份2024年的研究結果，發現連續8個星期、每日補充480毫克卵磷脂衍生物（Lysolecithin），參與者的專注力及精神穩定程度都比對照組有所提升，血液中膽鹼濃度亦明顯增加。
卵磷脂粉配3種飲品改善記憶
關於卵磷脂與大豆異黃酮的關係，劉博仁解釋指製作卵磷脂粉的過程中，大豆異黃酮大多被分離出去，因此卵磷脂裡面的大豆異黃酮含量極低，幾乎不會對荷爾蒙產生影響；劉醫生指自己多年來早餐都習慣飲一杯無糖豆漿，並加入一匙卵磷脂粉。如果大家有意透過攝取卵磷脂改善記憶力問題，劉醫生就提出4大建議供大家參考：
- 每天一匙卵磷脂粉（約7-10克）
- 可加在無糖豆漿、牛奶或乳酪裡面
- 搭配均衡飲食、足夠睡眠、適度運動
- 至少持續4至8星期觀察效果
劉醫生提醒，有肝臟疾病、懷孕或慢性病的人士，在食用卵磷脂粉前應先諮詢醫師。
關鍵詞記憶力