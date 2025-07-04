記憶力衰退｜女子記憶力衰退「過目即忘」 每日1款飲品1個月逆轉 營養學專家：早餐必飲

尤其是步入中年之後，不少人都會發現自己有記憶力衰退情況。就醫生就指曾接收一名40多歲、有記憶力衰退問題女患者，醫生就建議患者每日在豆漿裡面加入一匙卵磷脂粉，配合規律運動及充足睡眠之下，相隔1個月記憶力已有顯著改善。

