認知障礙症｜全港10萬人患認知障礙症 專家推薦豆漿加1種粉預防失智 補充鈣質預防肌少症脂肪肝
早餐飲豆漿必加「3種粉」
台灣61歲營養醫學醫生劉博仁日前於當地節目《小宇宙大爆發》中，分享自己的三餐飲食健康祕訣，有助預防踏入高齡後容易出現的失智及脂肪肝問題。早餐方面，其餐單通常包括半個五穀雜糧饅頭、一杯無糖豆漿及一隻雞蛋；為了增加蛋白質攝取，他會在豆漿中加入一匙蛋白粉。他強調長期缺乏蛋白質會導致肌肉量減少，增加患上肌少症風險。
除蛋白粉外，劉博仁還會在豆漿中加入適量的黑芝麻粉和卵磷脂粉，原因分別為：
- 黑芝麻粉：富含維生素E和抗氧化物質，但需要磨成粉狀才能發揮最佳效果。
- 卵磷脂粉：是腦部記憶傳導物質「乙醯膽鹼」的主要成分，對於維持記憶力和預防脂肪肝有顯著效果。
劉博仁指出，台灣約有30萬失智人口，認知功能退化的人數也不少，因此他從30多歲開始就持續補充卵磷脂粉。
午餐晚餐餐單
在午餐方面，劉博仁偏好選擇三文魚或鯖魚作為主食，有時也會選擇雞髀或雞胸肉。他自己的午餐飯盒通常包括一隻雞蛋、半碗米飯及三份蔬菜；晚餐餐單與午餐相似，包含半碗飯、三份蔬菜，搭配魚肉或雞肉，並交替食豆干、豆腐或雞蛋。最後，他會食4份1個番石榴，有時就會選擇蘋果或奇異果取代。
本港10萬人患認知障礙
據衛生署的資料顯示，本港每10名70歲或以上長者中，便有1人患上認知障礙症；而每3名85歲或以上長者中，則有1人患上認知障礙症。香港的認知障礙症患者人數估計達10萬人，預計到了2036年，全港的認知障礙症患者人口將高達28萬。
據荃灣港安醫院資料，認知障礙症又被稱為「老人痴呆症」、「腦退化症」或「失智症」。簡單而言，人的腦細胞在成年後會隨年齡增長而減少，但腦退化症患者的腦細胞死亡速度比正常快，令腦功能嚴重衰退，從而影響記憶、思考、行為及個人的自理能力，患者與家人的生活質素均會因此下降。
地中海飲食有助預防失智
港安醫院指認知障礙症雖未能根治，但越早介入及接受治療，便可更有效地舒緩及減輕病情。根據認知障礙評估的結果，醫生可按患者的病情安排藥物及非藥物治療。認知障礙症的舒緩方法可以減慢腦部退化的速度，除了要多用腦、多思考，保持腦部活躍外，還要攝取充足的維他命B12、 C和E；缺少維他命B12有可能導致腦退化症；維他命C及E有抗氧化作用，可保護神經細胞和對血管有益。外國有多項研究顯示，長者奉行多魚、多菜、少肉及用橄欖油的地中海式飲食方法，有助降低患腦退化症的風險。