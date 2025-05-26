認知障礙症｜全港10萬人患認知障礙症 專家推薦豆漿加1種粉預防失智 補充鈣質預防肌少症脂肪肝

隨年漸長，患上肌少症、脂肪肝甚至實質症的風險顯著提高，如果透過飲食減低各種疾病風險就成為踏入中老年人士的重要課題。有台灣營養學專家就分享自己的一日三餐餐單，其中他習慣在無糖豆漿裡面加入3種粉，可預防脂肪肝形成之餘亦有助維持記憶力。

