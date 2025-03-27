豆漿營養｜豆漿飽肚感高增肌減脂 加1物即變「補鈣王」 吸走食物油脂高血脂都啱飲

不少港人都喜愛飲豆漿；作為一種受歡迎的植物奶，豆漿不僅能增肌減脂，還能穩定血糖並提供飽足感。然而相對於牛奶，豆漿的鈣含量相對較低，如想增加鈣的攝取，有營養師就推介可在豆漿中加入1種成份來提升其鈣含量。

