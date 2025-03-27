豆漿營養｜豆漿飽肚感高增肌減脂 加1物即變「補鈣王」 吸走食物油脂高血脂都啱飲
高血脂患者應多攝取植物性蛋白
台灣營養師林俐岑早前在網上分享，指她在診所進行三高營養教育時會檢查患者的營養攝取是否均衡。對於高血脂患者而言，她建議蛋白質攝取應以植物性蛋白為主，例如黃豆及其製品，肉類則以白肉如雞肉為主。
豆漿4大健康功效
黃豆及其製品包括豆漿、豆腐、豆干、豆皮和毛豆等。林俐岑指出，豆漿是近年來最受歡迎的植物奶之一，具有以下健康效益：
1.調節血脂肪
豆漿富含膳食纖維和優質脂肪，有助於代謝膽固醇，吸附飲食中的油脂，從而降低心血管疾病的風險。
2.體態管理
豆漿低卡且富含纖維，是減醣飲食的理想選擇。它不僅能穩定血糖，還能提供飽足感，餐前飲用一杯可減少進食量，避免減肥時肌肉流失，助於體重管理。
3.增肌減脂
豆漿含有豐富的植物性蛋白質，是低脂的健康飲品。適合在重訓或肌耐力運動後飲用，能幫助肌肉修復及促進肌肉合成。
4.飢餓時的健康選擇
由於豆漿含有豐富的膳食纖維和優質脂肪，能帶來飽足感，是餐間肚子餓或想吃宵夜時的健康飲品。
豆漿加1物即變「補鈣王」
林俐岑補充，許多人因喝牛奶會引起腹瀉，轉而選擇豆漿來補鈣。然而豆漿的鈣含量僅為牛奶的十分之一；若想增加鈣的攝取，可以在豆漿中加入黑芝麻粉，或是攝取其他富含鈣的食物。
豆漿6大飲用禁忌
綜合專家意見，以下6類人士都不適宜飲用豆漿，分別為：
1.腸胃功能不佳或易脹氣者
豆漿中含有寡糖（如棉仔糖和水蘇糖），這些成分在腸道內不易被消化，會被腸道細菌發酵產生氣體，導致脹氣、腹脹甚至腹瀉。
2.黃豆過敏者
黃豆是八大常見過敏原之一，部分人在飲用豆漿後可能出現皮膚癢、紅腫、胃部不適或呼吸困難等過敏反應。
3.腎病末期未洗腎患者
豆漿富含鉀和磷，腎功能不全者無法有效排出這些礦物質，過量攝取可能加重腎臟負擔，甚至引發高鉀血症或高磷血症。
4.痛風或高尿酸血症患者
豆漿含有嘌呤，雖然含量低於動物性食品，但對痛風患者來說，過量攝取可能增加尿酸生成，加重症狀。
5.服用特定藥物者（如抗生素）
豆漿中的鈣質和蛋白質可能與某些抗生素（如四環黴素）結合，影響藥物吸收效果。
6.子宮肌瘤或荷爾蒙相關疾病患者
豆漿中的大豆異黃酮具有植物雌激素作用，過量攝取可能影響荷爾蒙平衡，對子宮肌瘤或乳腺增生患者可能有潛在風險。