食用安全｜豆腐1種添加劑恐傷身 致慢性發炎損血管健康 專家警告1種豆腐避食
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豆腐有多種食法，其中配合皮蛋的涼拌豆腐就相當美味，亦是夏天的消暑佳品。然而有食安專家指出，坊間不少豆腐都有使用名為「葡萄糖酸內酯」的凝固劑；食用該種豆腐後，葡萄糖會將其代謝成葡萄糖酸內酯，過程中可能釋放不利健康的自由基，故建議食用這種豆腐時應先加熱，不建議製成涼拌豆腐。
市售豆腐凝固劑恐損健康
綜合台灣傳媒報道，當地前衛生署食品衛生處官員、現任輔大食科系講師文長安於Youtube影片指出，大家經常食用的盒裝豆腐，在製作過程中需要使用凝固劑；早期的豆腐多使用生石膏作為凝固劑，不僅含鈣量高，製成的豆腐質地綿密，營養價值也相當優異。
後來業界不少轉而採用來自海洋中層的鹽滷作為凝固劑；他指事實上，大家常吃的皮蛋豆腐中的嫩豆腐，其實大多不是使用生石膏、鹽滷作為凝固劑，而是使用葡萄糖酸內酯（Glucono delta lactone E575／GDL）。
自由基具氧化效果 加速老化損害血管
文長安指，葡萄糖是一種自然的全糖，要把它氧化變成葡萄糖酸內酯這類的酸糖，在代謝的過程會釋出自由基。據台灣衛福部豐原醫院資料，氧氣在人體細胞活動時可產生多種不同型式的自由基，當中含有不穩定的氧分子，具有強烈的氧化作用，有機會破壞細胞膜、血管壁、蛋白質及基因，促使人體老化甚至引致疾病，尤其是慢性病如癌症等。
對此，文長安就建議食用含有葡萄糖酸內酯的豆腐時，必須先經過加熱而不應直接凍食，以免體內自由基增加，甚至增加各種慢性疾病風險。