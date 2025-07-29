食用安全｜豆腐1種添加劑恐傷身 致慢性發炎損血管健康 專家警告1種豆腐避食

豆腐有多種食法，其中配合皮蛋的涼拌豆腐就相當美味，亦是夏天的消暑佳品。然而有食安專家指出，坊間不少豆腐都有使用名為「葡萄糖酸內酯」的凝固劑；食用該種豆腐後，葡萄糖會將其代謝成葡萄糖酸內酯，過程中可能釋放不利健康的自由基，故建議食用這種豆腐時應先加熱，不建議製成涼拌豆腐。

