飲醋益處｜適量飲醋降血糖血脂 拆解2大正確飲用時間點 飲前做少1步恐傷食道腸胃

醋可以是廚房裡面的調味料，同時亦可以成為一款健康飲品。台灣婦產科醫生邱筱宸指出，醋的健康益處主要來自其成分「醋酸」。研究顯示，醋酸具有提升胰島素敏感性、降低血糖、增加飽足感及減少肝臟脂肪生成的潛力。邱醫生建議，在用餐時或餐後攝取少量稀釋的醋（15到30毫升），已有助改善健康。

