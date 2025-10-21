飲醋益處｜適量飲醋降血糖血脂 拆解2大正確飲用時間點 飲前做少1步恐傷食道腸胃
醋可以是廚房裡面的調味料，同時亦可以成為一款健康飲品。台灣婦產科醫生邱筱宸指出，醋的健康益處主要來自其成分「醋酸」。研究顯示，醋酸具有提升胰島素敏感性、降低血糖、增加飽足感及減少肝臟脂肪生成的潛力。邱醫生建議，在用餐時或餐後攝取少量稀釋的醋（15到30毫升），已有助改善健康。
五種常見醋的特點
台灣西園醫院婦產科主治醫師邱筱宸在其社交媒體上表示，醋的最大貢獻在於提升料理風味，從而減少鹽和味精的使用，這對健康的益處最為實在。然而，不同種類的醋仍有其獨特之處。以下是五種常見的醋：
- 白醋：由穀物酒精蒸餾而成，主要成分是醋酸，幾乎不含其他微量營養素。
- 米醋：以米或糯米發酵製成，除了醋酸，還含有少量胺基酸和有機酸。
- 黑醋：富含胺基酸和揮發性有機物，但製作過程中加入較多鹽分，健康效益與一般醋類相似。
- 蘋果醋：研究顯示，蘋果醋可能輕微降低體重和BMI，但不能替代正規減重方法。
- 意大利黑醋：由葡萄汁發酵而成，除了醋酸，還含有多酚類和抗氧化物質。
研究支持醋酸健康效益
邱筱宸表示，醋與健康的關聯主要來自於醋酸的潛在效益：
- 降低餐後血糖：醋酸可能透過抑制碳水化合物的消化酵素，減緩其吸收速度，從而降低餐後血糖。
- 提升胰島素敏感性：醋酸可能增強胰島素敏感性，幫助肌肉更有效地利用葡萄糖。
- 增加飽足感：醋酸能延長食物在胃中的停留時間，增加飽足感，從而減少進食量。
- 減少肝臟脂肪生成：動物研究顯示，醋酸有助於減少肝臟脂肪生成，並促進脂肪酸氧化。
食用建議：適量攝取，謹慎使用
邱筱宸建議，在餐中或餐後攝取少量稀釋的醋（15到30毫升），可能對血糖或體重控制有益，但不能替代醫療治療。食用時務必稀釋，以免損害牙齒琺瑯質或食道。對於有胃食道逆流或胃潰瘍的人，切勿空腹飲用，應量力而為。