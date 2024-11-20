脂肪肝｜脂肪肝嚴重可致肝硬化肝癌 醫生籲戒5大壞習慣最忌「重口味」
脂肪肝目錄
1. 哪些人士最易患上脂肪肝？
一、肥胖人士
肥胖者是最常見的高危群體。根據研究，體重指數（BMI）超過28的人群中，約60%會患上脂肪肝，而BMI超過40的人，脂肪肝的發病率甚至可達90%。這是因為過多的體脂肪會導致肝臟內脂肪的積聚，形成肥胖性脂肪肝。
二、糖尿病患者
糖尿病患者也是脂肪肝的高危群體之一。流行病學調查顯示，約50%的糖尿病患者合併有脂肪肝，這與其血糖控制不良和胰島素抵抗有關。
三、高脂血症患者
特別是三酸甘油酯水平偏高的人士，也面臨較高風險。這些患者因為脂質代謝異常，使肝細胞囤積過多的脂肪顆粒，導致功能異常。
四、過量飲酒人士
長期酗酒者也是常見的高危群體。研究顯示，75%至95%的長期飲酒者會出現酒精性脂肪肝，因為酒精會干擾肝臟對脂質的正常代謝。
五、不當減肥人士
營養不良或不當減肥者同樣面臨風險。在長期飢餓或吸收不良的情況下，身體會燃燒脂肪並將其大量輸送到肝臟，進而形成脂肪肝。施婉珍醫生提醒，各類型人士都應注意健康飲食和生活方式，以降低罹患脂肪肝的風險。
2. 年紀輕卻患脂肪肝，通常是甚麼原因？
年輕人患上脂肪肝的原因主要與不良的生活方式和飲食習慣有關。肥胖是導致脂肪肝的主要因素之一，尤其是過量攝取高脂肪和高糖分的食物，會使體內脂肪堆積，進而影響肝臟健康。此外，許多年輕人社交活動頻繁，經常參加聚會，導致酒精攝取過量，這也會增加脂肪在肝臟的堆積，形成酒精性脂肪肝。
不規律的生活作息也會加重脂肪肝的風險。現代人普遍運動量不足，加上久坐不動使身體代謝變慢，也無法有效消耗多餘的熱量和脂肪。這種情況在年輕人中尤為明顯，他們外表看起來瘦弱，但實際上體內脂肪含量卻偏高。
此外，遺傳因素和代謝異常也可能是年輕人罹患脂肪肝的原因之一。某些人天生對脂肪的代謝能力較差，即使在正常飲食下，也可能因為基因的因素而更容易出現脂肪肝。今回我們邀請腸胃肝臟科專科醫生施婉珍醫生，為大家破解有關脂肪肝的迷思，並分享一些真實病例。
3. 哪些不良習慣容易導致脂肪肝？
睡眠不足：研究顯示，每天睡眠少於5小時的人，脂肪肝的風險增加高達45%。充足的睡眠對於維持身體代謝平衡至關重要，缺乏睡眠會影響肝臟的正常功能。
肥胖及久坐不動：肥胖是脂肪肝的主要原因之一，尤其是BMI指數過高的人群。此外，長時間久坐會減少身體的活動量，進一步加重脂肪在肝臟的積聚。
高油飲食習慣：攝取過多飽和脂肪和反式脂肪（如快餐、油炸食品）會導致肝臟脂肪積聚，增加發炎風險，從而引發脂肪肝。
高糖飲食：喜愛含糖食物和飲料（如甜點和碳酸飲料）的人，容易導致血糖和胰島素水平上升，進而增加脂肪在肝臟的積聚。
吸煙：吸煙不僅對呼吸系統有害，還會影響肝臟健康，增加患上脂肪肝及其他肝病的風險。
4. 可否分享一些特別病例？
施婉珍醫生稱，曾有一名男病人在33歲時被診斷為中度脂肪肝，並未出現明顯的症狀，當時他的身高為163公分，體重95公斤（約210磅）。直到15年後因吐血被送入醫院時，才驚覺病情已經急劇惡化。在此之前，他對於自身的健康狀況並不重視，認為脂肪肝只是小問題。隨著病情的發展，該男病人肝臟功能持續受損，肝臟體積在14年間縮小了30%，最終導致嚴重的肝硬化、食道靜脈曲張出血，以及腹水的形成。這些併發症不僅影響了他的生活質量，也大幅增加了死亡風險，糖尿病和心血管疾病的死亡風險更是增加了2.5倍。
在經歷吐血後，該男病人急忙就醫，經電腦斷層掃描和腹部超聲波檢查，顯示已經發展到肝硬化階段。由於病情嚴重，最終需要進行肝臟移植以保命。即使經過移植手術，這名男病人仍需面對長期的健康管理和監測。
5. 迷思一：肥人才會有脂肪肝？
不正確。因為脂肪肝並非僅限於肥胖者。根據研究，非酒精性脂肪肝在肥胖人士中的發病率為61%；而在非肥胖人士中，發病率也達到19%。這表明即使體重正常的人也可能罹患脂肪肝。施婉珍醫生強調，雖然非肥胖患者的肝臟損傷及纖維化程度通常較低，但仍有相當比例的非肥胖者會出現脂肪性肝炎和嚴重的肝纖維化。
在一項針對307名確診為非酒精性脂肪肝的患者的研究中，發現44%的非肥胖患者已經出現脂肪性肝炎，而26%的患者則顯示出現嚴重的肝纖維化。此外，非肥胖者罹患脂肪肝的風險因素包括胰島素抵抗、中央肥胖、高血糖等代謝異常。這些因素可能導致體重即使在正常的情況下，肝臟仍然會積聚過多的脂肪。
6.迷思二：空腹飲用檸檬水能排毒/解決脂肪肝？
片面的。雖然檸檬水具有益處，但它並不是解決脂肪肝的解藥。檸檬水富含維生素C和植物營養素，這些成分確實有助於促進新陳代謝和改善肝臟功能。有研究指出，檸檬水可以減少肝臟中的脂肪積聚，並有助於改善脂肪肝的情況，但並不能單獨解決脂肪肝。
7. 迷思三：多飲綠茶/苦瓜汁/石榴汁有助解決脂肪肝？
部分成立。尤其是綠茶對健康的益處有一定的科學支持。研究顯示，綠茶中的兒茶素對於改善脂肪肝具有顯著效果。美國的相關研究指出，每日攝取300至600毫克的兒茶素，持續12周可以顯著改善非酒精性脂肪肝的情況。
至於苦瓜汁和石榴汁，雖然被認為有助於健康，但目前的科學證據相對較少。因此，施婉珍醫生建議將綠茶、苦瓜汁和石榴汁納入健康飲食中可以作為輔助措施，但提醒不應視為唯一解決方案。
8. 通常如何發現自己患上脂肪肝？
一、 定期健康檢查
許多人是在例行健康檢查中，透過肝功能檢查或腹部超聲波檢查時意外發現脂肪肝。施婉珍醫生指出腹部超聲波是診斷脂肪肝的一種有效方法，其準確率可達95%。
二、 留意潛在症狀
- 疲倦乏力：中度以上的脂肪肝患者常感到倦怠和易疲勞
- 食慾不振：長期食慾不振可能是脂肪肝的早期信號之一
- 腹脹和噁心：輕度脂肪肝伴隨肝功能損害時，可能會出現腹脹、噁心等不適
- 右上腹悶痛：隨著病情加重，患者可能感受到右上腹部的不適或疼痛
- 黃疸：在某些情況下，患者可能會出現皮膚或眼白發黃的情況，這是由於膽紅素代謝障礙所致
忌吃食物三：高膽固醇食物
動物內臟、高脂肉類、全脂乳製品、牛油、豬油及反式脂肪食品應盡量少吃
忌吃食物四：辛辣及重口味食物
辛辣的調味品和重口味的醬料可能會刺激消化系統，加重病情，因此，建議避免進食如辣椒、咖喱、花椒等辛辣調料
忌吃食物五：酒精
酒精對於肝臟的損害是顯而易見的，脂肪肝患者必須完全避免飲酒，以免加重肝臟負擔
10. 你推薦的脂肪肝患者飲食模式
1. 高纖維飲食
增加膳食纖維的攝取有助於改善消化和減少肝臟脂肪。建議多吃全穀類、豆類、蔬菜和水果。
2. 低脂肪攝取
選擇低脂肪的肉類，如雞胸肉、魚類（特別是青背魚，如鯖魚和秋刀魚）等，這些肉類富含不飽和脂肪酸，有助於改善肝臟健康。
3. 補充蛋白質
確保攝取足夠的蛋白質，選擇瘦肉、魚蝦、豆腐等植物性蛋白，以支持身體修復和免疫功能。
4. 攝取足夠的維生素和礦物質
多吃各類新鮮蔬菜（如菠菜、芥菜、秋葵）和水果（如蘋果、奇異果），這些食物富含抗氧化劑，有助減少氧化壓力。
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