脂肪肝｜脂肪肝嚴重可致肝硬化肝癌 醫生籲戒5大壞習慣最忌「重口味」

【脂肪肝成因/脂肪肝治療方法/脂肪肝飲食注意】隨著不良生活方式和飲食習慣的普遍化，越來越多的年輕人因高脂飲食、過量飲酒及運動量不足而罹患脂肪肝，一項中大全民肝臟健康普查推算，全港超過100萬人患脂肪肝。《日日健康》醫聊室邀請到腸胃肝臟科專科醫生施婉珍，分享有5類人士特別容易患上脂肪肝，「瘦人」也難以幸免，提醒大家忌多吃5類食物，而有1類飲料則可不時飲用，有助減低患脂肪肝風險。