祛濕方法｜中醫拆解濕氣重原因+3大常見症狀 推薦8大祛濕食物、湯水及簡單解決方法！

【濕氣重/症狀/原因/調理/中醫】濕氣重是許多都市人常見的健康問題，尤其在潮濕季節或冷氣環境中更易出現。註冊中醫關証顥接受《日日健康》醫聊室訪問時表示，濕氣可分為內濕與外濕，對身體影響廣泛，從疲倦、食慾不振到四肢沉重，甚至影響皮膚狀況，他亦分享如何辨識濕氣症狀，並教大家幾個簡單易行的祛濕調理方法！