祛濕方法｜中醫拆解濕氣重原因+3大常見症狀 推薦8大祛濕食物、湯水及簡單解決方法！
祛濕方法目錄
一、中醫拆解「濕氣重」原因
濕氣重的成因主要分為外濕與內濕兩大類。外濕是指環境潮濕，如梅雨季節、居住環境通風不良或濕度過高，濕氣透過皮膚毛孔侵入人體。內濕則多因脾胃運化功能失調，水濕代謝不暢，導致濕氣滯留體內。
飲食習慣方面，過量食用生冷、油膩、甜膩食物，暴飲暴食等均損害脾胃，削弱其運化水濕的能力，從而加重濕氣。
二、不同類型濕氣的具體症狀
1. 脾虛濕困
脾胃運化失常，水濕內停。症狀包括四肢沉重、疲倦乏力、食慾不振、腹脹便溏、面色萎黃、舌苔白膩，脈滑或緩。
2. 寒濕中阻
寒邪與濕氣合併，阻滯脾胃。表現為怕冷肢冷、腹部冷痛、腹瀉清稀、舌苔白膩，脈沉緩。
3. 濕熱內阻
濕氣夾帶熱邪，體內濕熱蘊結。症狀有口苦口黏、胸悶煩躁、小便短赤、大便黏膩難解、舌苔黃膩，脈滑數。
三、夏季暑熱的體內積熱來源
夏季暑熱不僅因天氣炎熱，體內積熱多因飲食不節制（過食辛辣燥熱食物）、熬夜、情志不暢導致氣滯化火，以及體能過度消耗引發陰虛火旺。
四、長時間待冷氣房對體內濕氣與暑氣的影響
長時間吹冷氣易受寒邪侵襲，特別是氣虛、陽虛體質者會出現手腳冰冷、疲倦乏力、水腫等「冷氣病」症狀。
五、常用祛濕藥材與方劑及適用性
1. 脾虛濕困
使用黨參、白朮、茯苓、薏仁等健脾益氣藥材。
2. 寒濕中阻
使用乾薑、蒼朮、厚朴等溫陽燥濕藥。
3. 濕熱內蘊
六、暑熱導致頭暈、食慾不振的針灸與穴位按摩
七、刮痧作為消暑療法的原理與禁忌
刮痧通過皮膚刺激，促進血液循環和散熱。禁忌包括孕婦、經期女性、皮膚有傷口及體虛者。
八、夏季飲食搭配與避免食材
宜食：苦瓜、西瓜、綠豆、荷葉、冬瓜、薏仁、赤小豆、蓮藕等。
九、祛濕食療推薦
常見茶飲：冬瓜茶、綠豆湯、玉米鬚茶、陳皮茯苓茶、薏米紅豆茶。
十、夏季運動養生原則
避開上午10點至下午4點高溫時段，選擇早晚運動，強度適中，運動後及時補水。
十一、冷飲消暑未必好？
中醫不建議過量飲用冷飲，尤其是脾胃虛弱、慢性病患者、兒童及經期女性。
十二、夏天吃薑祛濕注意
薑性辛溫，適合陽虛、寒濕體質者用以祛濕，溫暖脾胃，增強免疫力。
十三、拔罐能徹底去除體內濕氣？
拔罐可促進血液循環，行氣活血，對風寒濕痹有效，但不能徹底去除濕氣，過度使用有風險。
十四、小朋友祛濕消暑注意
建議從1歲開始，潮濕炎熱季節出現疲倦、消化不良等狀況後注意祛濕消暑。
十五、小朋友祛濕消暑飲食推介
避免煎炸油膩、生冷、辛辣食物，選擇清淡食材如冬瓜、荷葉、西瓜、赤小豆等。
如需個別體質診斷與調理，建議諮詢註冊中醫師。
同場加映：
土茯苓湯食譜｜7款去濕養生湯水推薦 紓緩濕疹痕癢清熱排毒
川貝｜川貝具化痰止咳3大功效 禁忌與選購方法拆解 川貝燉雪梨等5大湯水食譜推薦
薏米湯水食譜｜濕重易倦 6款薏米湯水茶飲祛濕健脾 紓緩關節疼痛
赤小豆湯水｜潮濕天時利尿消腫 6款赤小豆湯水食譜 祛濕健脾
無花果怎麼吃｜拆解日本人「長壽水果」無花果乾功效、好處與禁忌 2款無花果湯水食譜推介
回到目錄