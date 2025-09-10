減肥護膚｜乳酪幾時食先最有益？營養師拆解3大黃金時段＋6款簡單食譜10分鐘完成

乳酪向來被視為「健康小食」，近年更成為減肥人士和注重腸道健康一族的飲食必備。註冊營養師袁詠琳接受《日日健康》醫聊室訪問指出，乳酪含有豐富蛋白質、鈣質及益生菌，不但能增加飽腹感，亦有助改善腸道菌群平衡，調節免疫功能，對於希望控制體重或保持皮膚狀態的人士，乳酪同樣是一個理想的選擇。不過，市面乳酪種類繁多，由普通乳酪、希臘乳酪到希臘式乳酪，成分和營養價值差異甚大。如何挑選最合適的乳酪？每日應該幾時食？份量幾多？營養師逐一拆解！