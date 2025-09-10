減肥護膚｜乳酪幾時食先最有益？營養師拆解3大黃金時段＋6款簡單食譜10分鐘完成
乳酪向來被視為「健康小食」，近年更成為減肥人士和注重腸道健康一族的飲食必備。註冊營養師袁詠琳接受《日日健康》醫聊室訪問指出，乳酪含有豐富蛋白質、鈣質及益生菌，不但能增加飽腹感，亦有助改善腸道菌群平衡，調節免疫功能，對於希望控制體重或保持皮膚狀態的人士，乳酪同樣是一個理想的選擇。不過，市面乳酪種類繁多，由普通乳酪、希臘乳酪到希臘式乳酪，成分和營養價值差異甚大。如何挑選最合適的乳酪？每日應該幾時食？份量幾多？營養師逐一拆解！
減肥護膚目錄
乳酪種類大不同｜普通、希臘與希臘式乳酪
普通乳酪
以牛奶加乳酸菌發酵而成，質感較稀，鈣質含量通常較高。
希臘乳酪
經過額外過濾去除乳清和部分乳糖，令蛋白質含量顯著提升，每100克約含9至10克蛋白質，口感濃稠，亦更適合乳糖不耐受人士。
希臘式乳酪
則多以添加乳蛋白濃縮物或增稠劑模仿質感，蛋白質含量因品牌而異。
袁詠琳提醒，市面不少加味乳酪含糖量偏高，過量攝取會抵消益生菌作用。建議挑選低糖或無添加糖的產品，並確認標籤有註明『含活性菌』，才可確保益生菌在腸道內存活並發揮功效。
乳酪3大黃金食用時段
乳酪幾時食先最有益？袁詠琳指出，乳酪的營養價值與食用時間相關，不同時段進食對飽腹感、運動後修復及睡眠質素的影響各有差異，她建議以下3大時段最為合適：
1.早餐時段
乳酪中的蛋白質與脂肪可延緩胃排空，促進飽腹激素分泌。早餐食乳酪有助延長飽足感，避免上午出現零食誘惑。
2.運動後30至60分鐘
乳酪富含乳清蛋白及亮氨酸，能促進肌肉修復及蛋白合成，對於運動後補充營養特別有效。
3.睡前約3小時
乳酪含酪蛋白及色氨酸，可幫助睡眠與夜間肌肉修復。不過要避免過近睡前（即睡前兩小時內）進食，以免影響消化。
乳酪配搭不同食材 營養效果加乘
袁詠琳指乳酪並非單獨食用才有好處，搭配適合食材如燕麥、莓果或奇異果，能讓腸道健康和美容效果更明顯。
- 益生元食物（如燕麥、大蒜、洋蔥）：幫助益生菌存活率提升
- 多酚食物（藍莓、草莓）：促進腸道益菌阿克曼氏菌生長
- 維他命C食物（奇異果、柑橘）：配合蛋白質促進膠原蛋白合成
- 健康脂肪（亞麻籽、奇亞籽、核桃）：減低炎症，改善皮膚保濕度
6款簡單乳酪食譜
1.高蛋白巧克力慕斯
|材料
|
|做法
|
2.雜莓乳酪奇亞籽布丁
|材料
|
|做法
|
3.地中海風味青瓜酸乳酪蘸醬
|材料
|
|做法
|
4.希臘式乳酪雞肉沙律
|材料
|
|做法
|
5.希臘式乳酪蒜香醬
|材料
|
|做法
|
6.希臘式乳酪香蕉鬆餅
|材料
|
|做法
|
圖片來源：受訪者提供