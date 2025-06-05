釋迦營養｜世界最有營養食物第2位 釋迦有效護心臟防便秘 拆解食用宜忌3類人忌食
位列十大營養食物第二名 釋迦有效護心防便秘
釋迦曾被外媒《BBC》評選為「世界十大營養食物」的第二名，僅次於杏仁。台灣營養師高敏敏指出，釋迦富含維他命B群、維他命C、葉酸、膳食纖維和鉀，這些成分有助於調節血壓及降低心血管疾病風險。
釋迦3大健康功效
1.促進心血管健康
釋迦含有豐富的礦物質，如鈣、磷、鎂和鉀，尤其鉀的含量特別高。鉀有助於調節血壓，降低腦血管和心血管疾病的風險；其他礦物質則有助於維持心臟、肌肉和神經的正常運作，提升整體健康。
2.改善皮膚健康
維他命C具抗氧化作用，能維持細胞排列的緊密性，促進膠原蛋白合成，並加速傷口癒合。
3.促進腸胃蠕動與增加飽足感
膳食纖維能軟化糞便，促進腸道蠕動，緩解便秘，同時增加飽足感，有助於飲食控制。
兩種釋迦異同
釋迦主要分為「大目釋迦」和「鳳梨釋迦」，兩者的營養成分相似。若想攝取高維生素C，建議選擇大目釋迦；若偏好高葉酸，則可選擇鳳梨釋迦。
釋迦熱量及食用建議
彰化基督教醫院的營養師王培賢指出，鳳梨釋迦每百克約含102大卡，雖然熱量不高，但因含糖量高，60克鳳梨釋迦即相當於一份水果量。成人每日建議攝取2至3份，需控制血糖者應與他人分享食用。尤其台灣的鳳梨釋迦果實較大，每顆重達500至600克，建議分成4至6份，全家共享。
台灣營養師李婉萍提醒，釋迦的熱量和糖分較高，淨重約175克的釋迦，其糖分含量相當於一碗8成滿的米飯，攝取後等同於3份主食；若一天吃2個釋迦熱量超過360大卡，相當於多吃了半個牛腩燴飯便當或一個手掌大小的菠蘿包，過量攝取熱量或導致肥胖。
最佳釋迦食用方法
大目釋迦的果肉不相連，可分成兩半後用湯匙挖食；鳳梨釋迦則可切成一瓣一瓣，像吃西瓜一樣，或削皮後切塊食用。釋迦不耐低溫，買回家後不宜冷藏。在未軟熟前，切勿用塑膠袋或保鮮膜密封，以免影響成熟。要判斷釋迦是否成熟，可輕輕搖晃蒂頭，若能輕易分離即表示已熟。
釋迦成熟度判斷方法
果農建議，判斷釋迦是否成熟的方法是：當果實表面變軟時，握住蒂頭輕輕搖晃，若蒂頭能輕易分離，表示果實已熟；若不易分離，則需再放幾天。選購時，建議選擇果實飽滿且鱗溝較開的。
食用禁忌及建議
台灣營養師程涵宇指出，慢性腎臟病患者不宜食用釋迦，糖尿病患者需適量食用，控制體重者應注意攝取量。此外，水腫、免疫力差、高血壓、吸煙及外食族群則特別適合食用釋迦；對於糖尿病患者或需控制糖分攝取者，營養師高敏敏建議選擇鳳梨釋迦，切塊後冷藏分次食用，每次1/4顆，一天最多半顆。
根據烏日林新醫院資料，釋迦屬高鉀水果，血鉀過高或排尿量少於1000毫升的腎臟病患者需限制鉀的攝取；營養師李婉萍提醒，釋迦若攝取過多，尤其在正餐之外，會對健康造成負擔。一般健康人或減重者若想食用一整顆釋迦，可將其當作主食。糖尿病患者應使用食物代換表調整，並與其他水果種類輪替食用。