營養食譜｜溫差大易致感冒喉嚨痕 推薦「黃金牛奶」擊退感冒 含6大益處防失智降血壓
廣告
近日天氣變化不定，稍一不慎便容易染上感冒。台灣營養師高敏敏指出，轉季溫差大加上病毒活躍，不少人早上起床會感到喉嚨不適及鼻痕。她建議大眾除了保持良好作息及多飲水外，亦可嘗試飲用一杯「金拿鐵」來提升身體防護力。
薑黃作主打 不含咖啡因
高敏敏在其Facebook專頁發文介紹，「金拿鐵」又被稱為「黃金牛奶」，主要成分為薑黃粉，配合牛奶、蜂蜜及黑胡椒調配而成。此飲品不含咖啡因，有助身體抗發炎、穩定情緒及促進新陳代謝。她分享了簡單製作步驟：
- 將四分之一份量薑黃粉、半杯水及半茶匙黑胡椒粒放入鍋中煮沸。
- 慢慢攪拌至糊狀（即薑黃糊）。
- 取一湯匙薑黃糊，加入150毫升牛奶及一茶匙蜂蜜拌勻即可。
具備抗發炎及防失智等6大功效
高敏敏表示，飲用這款飲品具備以下6項潛在健康益處：
- 抗發炎：降低身體發炎反應，減少痠痛與疲勞感。
- 防失智及助記憶：薑黃素有助清除腦中β類澱粉與斑塊。
- 調節血壓與血脂：幫助穩定血壓，降低壞膽固醇水平。
- 改善過敏：天然抗氧化成分有助緩解鼻敏感及因氣候變化引起之不適。
- 抗憂鬱：促進多巴胺與血清素生成，維持情緒穩定。
- 促進代謝：薑烯酚與胡椒鹼有助提升血液循環與代謝能力。
孕婦及胃潰瘍等6類人士不宜飲用
雖然薑黃益處多，但高敏敏提醒以下6類人士不適合飲用「金拿鐵」，否則可能引致身體不適：
- 孕婦：薑黃會促進子宮收縮。
- 小童：薑黃具一定刺激性。
- 膽囊疾病患者：會刺激膽汁分泌。
- 腎病患者：薑黃本身含有草酸。
- 胃潰瘍患者：會刺激胃酸分泌。
- 服用抗凝血藥物人士：薑黃具有抑制血小板凝集作用。