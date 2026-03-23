營養食譜｜溫差大易致感冒喉嚨痕 推薦「黃金牛奶」擊退感冒 含6大益處防失智降血壓

近日天氣變化不定，稍一不慎便容易染上感冒。台灣營養師高敏敏指出，轉季溫差大加上病毒活躍，不少人早上起床會感到喉嚨不適及鼻痕。她建議大眾除了保持良好作息及多飲水外，亦可嘗試飲用一杯「金拿鐵」來提升身體防護力。

