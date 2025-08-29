鈣質補充｜全港近80,000人骨質疏鬆 豆漿加1物補鈣效果升10倍 預防骨質軟化減骨折風險

不少人因不喜歡牛奶或乳糖不耐症而選擇豆漿作為鈣質來源。台灣營養師李宜樺就提醒，豆漿雖然蛋白質豐富，但鈣含量僅有鮮奶9分之1。如希望透過豆漿補鈣，建議在豆漿中加入1種食物，能夠將鈣質攝取效率增加近10倍。

