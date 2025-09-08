飲食營養｜鐵鈣含量高肉類50倍 黑木耳降膽固醇防中風 醫生：3餐都應該食

即使是尋常的平價食物，有時都可以是營養寶庫。台北榮總遺傳優生科主任、基因醫師張家銘指出，日常料理常見的黑木耳，其實是被低估的「超級食物」，它不僅鐵、鈣含量遠超過常見蔬菜與肉類，還富含多醣體、黃酮類與黑色素，能調節免疫、降低發炎、甚至具抗腫瘤潛力，對延緩老化與控制體重也有幫助。

