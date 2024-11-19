長壽凍齡法丨哈佛生物學家推「長壽凍齡法」 親自實測年輕10歲靠8大習慣
長壽凍齡法丨「生物學年齡」年輕十多歲
David Sinclair為哈佛醫學院遺傳學系教授，多年來致力有關衰老方面的研究，去年他受訪時提到，自己在過去十年每年都在變得年輕，現在年輕了十歲。其實三十多歲時，他曾因暴飲暴食而致體重超標。為健康着想，十多年前決定改變生活及飲食習慣，不但變得健康，更能減緩身體老化，故「生物學年齡」比真實年齡小十多歲。
長壽凍齡法丨1.間歇性斷食
他在訪問中分享多個長壽凍齡妙法。他坦言，一日三餐加上零食太多了，這種飲食模式令身體「過盛」的狀態，有可能關掉長壽基因。過往他暴飲暴食，但現時卻選擇間歇性斷食，目標是每天16至18小時不吃大餐，不吃早餐，也很少吃午餐，基本上吃一頓豐盛的晚餐，同時整天不斷地喝水和熱茶，直到晚餐。
不少科學家指出，適當的間歇性斷食可改善新陳代謝以及整體健康狀況，例如英國倫敦國王學院遺傳流行病學教授專家斯派克特教授解釋說，短暫禁食例如不吃早餐（或晚餐吃得早），可以讓腸道微生物受益。
長壽凍齡法丨2.植物為主的飲食
他認為，以前以紅酒和芝士為主的飲食習慣，對健康不太有利。現時則以植物為主，除了植物性和堅果類食物（包括牛奶）之外，他很少吃其他東西，並已戒掉紅酒。他表示，近年有關酒精的數據表明，即使每天一杯酒精也會影響腦細胞。隨着採納新的飲食習慣後，記憶力竟慢慢恢復了，他以前無法輕鬆記住電話號碼和按鍵代碼，現在卻變得輕而易舉。
長壽凍齡法丨3.吃多酚乳酪
每朝他必吃含多酚（polyphenol）的乳酪，加上白藜蘆醇的乳酪更是其至愛，而這習慣已維持了15年之久。多酚對健康有不少好處，如可促進新陳代謝、有助消化道中益生菌產生良好互動的功效等。多酚類為一種天然植物性化合物，主要存在於植物中，蔬菜類的代表有洋蔥、甘藍、韭菜、花椰菜、芹菜，水果類的代表則有藍莓、橙、西柚、櫻桃、葡萄、奇異果、蘋果。
長壽凍齡法丨4.喝抹茶
由於抹茶富含健康的多酚，如ECGC兒茶素，是一種預防癌症的物質，所以成為他每日必飲的凍齡好物。抺茶中其他成分亦對健康有一定的好處，例如抺茶所含的L-茶氨酸，這是一種可以放鬆心情、提高注意力的氨基酸，能夠幫助改善集中力和認知功能。亦有研究指出，抺茶可能有助於降低膽固醇水平和血壓，從而改善心臟健康。
長壽凍齡法丨5.喝熱檸檬水
除抺茶外，檸檬水亦是他至愛的飲料，習慣早上喝一杯加檸檬的熱水。檸檬富含維生素C，有助於增強免疫系統，抵抗感冒和其他疾病。
長壽凍齡法丨6.椰子油漱口
他聽從營養師意見，首先從口腔健康着手。除了刷牙外，他每朝亦用椰子油漱口，從而改善口腔微生物群。椰子油漱口可稱為「油拔法」（Oil pulling），是一種古老的印度民間療法，據稱可以美白牙齒、清新口氣，並大大改善口腔健康。做法簡單，將約1湯匙（15毫升）油放入口中，將油在嘴邊漱口約15至20分鐘，把油吐掉，然後刷牙。曾有報導指鄭秀文及容祖兒亦嘗試油拔法，並大讚可增強免疫力。不過美國牙科協會 (ADA)不建議拔油，因為缺乏支持的科學研究。
長壽凍齡法丨7.長期站立工作
在他的辦公室裏有一張站立式辦公桌，而家中亦有一張。有別於一般人，他情願整天站立工作，盡量不要整天坐著。久坐可增加肥胖、心血管疾病、糖尿病的健康等風險。衞生防護中心曾在《減少久坐 更健康長壽》一文引用一項前瞻性研究，該研究調查了17,013名年齡介乎18至90歲的加拿大人，結果顯示坐著最多的人士的全因死亡風險或心血管疾病死亡風險，較坐著最少的人士高約50% 。
長壽凍齡法丨8.至少睡6個小時
睡眠亦是長壽凍齡重要的一環，他以每晚至少睡6個小時為目標。世界衛生組織發現，睡眠時間在6至7.25小時的人群，平均壽命最長，該研究曾發表在權威期刊雜誌《Sleep Medicine》。