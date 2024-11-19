長壽凍齡法丨哈佛生物學家推「長壽凍齡法」 親自實測年輕10歲靠8大習慣

誰不想長壽凍齡？！今年55歲的哈佛醫學院遺傳學系教授David Sinclair，年輕時體重超標，之後決定改善生活及飲食習慣，經過十多年的「親身實測」成功逆齡，並在訪問中公開秘訣，其中一個方法連鄭秀文及容祖兒也大讚有益健康！

